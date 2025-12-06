bedeckt
Ugly Christmas Sweater: Finde im Test heraus, welcher Pulli-Typ du bist

Pretty young woman wearing ugly Christmas sweater at festive Christmas party with cookies cupcakes and holiday decorations McKinney TEXAS USA PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xStewartxCohenxPicturesx ...
Die schöne Seite an den Festtagen: Kein Pulli ist zu hässlich.Bild: www.imago-images.de

Wandelnder Tannenbaum oder hygge: Welcher Ugly-Christmas-Sweater-Typ bist du?

Die Vorweihnachtszeit nimmt langsam Fahrt auf und die ersten Weihnachtspartys stehen an. Es ist Zeit, die hässlichen Weihnachtspullis der Öffentlichkeit zu präsentieren. Hier findest du heraus, welcher zu dir passt.
06.12.2025, 08:0506.12.2025, 08:05
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann

Für Weihnachtspartys putzen sich die einen Leute extra fein heraus, bei anderen gilt es, möglichst hässlich zu erscheinen. Zumindest, was den Pulli anbelangt. Ugly Christmas Sweaters gibt es zuhauf – ob hässlich hässlich, lustig hässlich, glänzend hässlich oder sogar ein bisschen schön.

Doch welcher passt zu dir? Mit unserem Test findest du heraus, welcher Pulli deine Persönlichkeit perfekt widerspiegelt.

10 Fragen
Wer bin ich

Welcher hässliche Weihnachtspullover passt zu dir?

Die pure Farbexplosion, ein schlechter Witz oder einfach nur hässlich, dafür aber bequem. Welcher Ugly Christmas Sweater passt zu dir?

Hast du einen noch hässlicheren Pulli als alles bisher gesehenen? Dann poste ihn in die Kommentare!

Die absurdesten und geilsten Ugly Christmas Sweaters, die du dieses Jahr zu sehen bekommst
Und NUN: Ugly Christmas Sweater ... Anzüge!
1 / 12
Und NUN: Ugly Christmas Sweater ... Anzüge!
Die Kleidermarke Shinesty hat für die Festtage 2014 eine «Ugly Christmas Sweater Collection» lanciert. Hier, zum Beispiel, ...
«Es ist Heimat» – das sagen die Leute zur Weihnachtsbeleuchtung Lucy in Zürich
Video: watson
