Eine einfache 100-Euro-Frage bringt Student Wenzelidis gleich zu Beginn in Nöte. rtl

Student stolpert beinahe über diese simple 100-Euro-Frage – und du?

Das neue Jahr beginnt bei «Wer wird Millionär?» mit einer besonderen Ausgabe: der 3-Millionen-Woche.

Die Kandidatinnen und Kandidaten haben von Montag bis Donnerstag jeden Abend in der regulären Show die Chance, sich für das Finale am Freitag zu qualifizieren. Dazu müssen sie aber in der regulären Show mindestens 16'000 Euro gewinnen. Wer das schafft, kann im Finale um die 3 Millionen Euro zocken

Student mit holprigem Start

Einer, der sich am Montag zu Günther Jauch auf den Stuhl setzt, ist der Student Luis Wenzelidis. Er sei bestens vorbereitet, sagte er zu Beginn der Sendung.

Doch dann kommt der Münchner gleich zu Beginn schon ins Straucheln. Bei der eigentlich simplen 100-Euro-Frage muss Wenzelidis bereits den Publikumsjoker einsetzen.

Die 100-Euro-Frage, hättest du sie gewusst?

Welche Abkürzung bedeutet «keinesfalls mehr»? max. hans. fritz. franz. Abstimmen

Als er realisiert, wie «einfach» die Frage eigentlich gewesen wäre, ärgerte er sich natürlich. Schlussendlich schafft er 4000 Euro, und ist damit zufrieden: «Für einen Studenten ist das viel Geld. Ungefähr eine Thailand-Reise.»

Und wie weit hättest du es gebracht? Spiele das Quiz und finde es heraus!

(ome)