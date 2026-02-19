Besuch bei den archäologischen Fenstern in Zürich. Video: watson

Diese Orte mitten in der Stadt Zürich kennen selbst Einheimische kaum

Die Archäologischen Fenster befinden sich mitten in der Stadt Zürich und trotzdem kennen sie nur wenige. Sie stellen historische Befunde, dort wo sie gefunden worden sind, aus. So wird die Geschichte von Zürich für alle zugänglich. Wir haben einige der Plätze besucht.

erin, arianna, kyra, svenja

Der Archäologe Emil Vogt hatte die Idee zu den Archäologischen Fenstern im Jahre 1943. Im Laufe der Zeit wurden immer mehr archäologische Fenster erstellt und heute gibt es 30 unterschiedliche Standorte in der Stadt Zürich.

Alle Artikel gibt's hier. Das Institut für Journalismus und Kommunikation MAZ führt auch dieses Jahr die Medienwoche für Schulen durch. watson beteiligt sich am Projekt und begleitete die Kantonsschule Wiedikon Sek II.

In den letzten Jahren lagen die Besucherzahlen bei ca. 30’000 Besuchern pro Jahr. Im vergangenen Jahr sind die Besucherzahlen stark gestiegen und lagen bei ca. 62’000 Besuchern. Die Fenster gewannen durch Social Media an Popularität. Viele verschiedene Leute wie Touristen, Einwohner oder auch Schulklassen besuchen die Fenster. Trotz diesen hohen Zahlen sind die archäologischen Fenster in Zürich noch recht unbekannt.

Für einige der archäologischen Fenster braucht man einen Schlüssel, den man beim Stadthaus abholen kann. Die übrigen Fenster kann man ohne Schlüssel besuchen, weil sie an einem zugänglichen Ort ausgestellt sind. Der Besuch aller Fenster ist kostenlos.

Interesse geweckt? Dann gehts hier zu unserem Video:

MAZ-Medienwoche 2026: Archäologische Fenster Video: watson