Diese Orte mitten in der Stadt Zürich kennen selbst Einheimische kaum
Der Archäologe Emil Vogt hatte die Idee zu den Archäologischen Fenstern im Jahre 1943. Im Laufe der Zeit wurden immer mehr archäologische Fenster erstellt und heute gibt es 30 unterschiedliche Standorte in der Stadt Zürich.
In den letzten Jahren lagen die Besucherzahlen bei ca. 30’000 Besuchern pro Jahr. Im vergangenen Jahr sind die Besucherzahlen stark gestiegen und lagen bei ca. 62’000 Besuchern. Die Fenster gewannen durch Social Media an Popularität. Viele verschiedene Leute wie Touristen, Einwohner oder auch Schulklassen besuchen die Fenster. Trotz diesen hohen Zahlen sind die archäologischen Fenster in Zürich noch recht unbekannt.
Für einige der archäologischen Fenster braucht man einen Schlüssel, den man beim Stadthaus abholen kann. Die übrigen Fenster kann man ohne Schlüssel besuchen, weil sie an einem zugänglichen Ort ausgestellt sind. Der Besuch aller Fenster ist kostenlos.
