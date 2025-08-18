klar15°
Schulanfang anno dazumal – in 35 eindrücklichen Bildern

18.08.2025, 04:4518.08.2025, 04:45
Oliver Baroni
Oliver Baroni
Für einen Grossteil der Schweiz heisst es nun: zurück in die Schule! Genauso wie für die Kinder in diesen historischen Bildern aus der Schweiz und aller Welt:

Der Schulweg beim ersten Schultag in Kloten, Zürich, 1950.

Kinder ueberqueren den Dorfbach der Gemeinde Kloten im Kanton Zuerich, aufgenommen im Jahr 1950. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Und hier der Schulweg eines in den Bildinformationen nicht namentlich genannten «Bergdorfs in der Schweiz», anno 1930:

Kinder auf dem Schulweg in einem Bergdorf in der Schweiz, aufgenommen um 1930. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
(Der Bekleidung nach ist es eher nicht der erste Schultag nach den Sommerferien ... ausser, es wäre ein verdammt hoch gelegenes Bergdorf.)
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

In Schwanden BE gab es 1942 als Sparmassnahme infolge des Kriegs eine gemeinsame Suppenküche – weshalb hier die älteste Familientochter mit dem Suppenkessel nach Hause kommt:

Die Gemeinde Schwanden oberhalb Brienz hat waehrend des Zweiten Weltkriegs als Sparmassnahme eine gemeinsame Suppenkueche eingerichtet. Eine Suppenkoechin kocht taeglich ca. hundert Liter Suppe. Das A ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Schule in Glarus, 1940:

MILESTONES CATALOGUE - Mountain school on the Urnerboden in the canton Glarus, Switzerland, pictured on December 19, 1940. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/EB) MILESTONES KATALOG - Bergschule auf dem Urn ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Schulanfang im Flüchtlingsheim Bienenberg, Liestal BL, 1943.

In the refugee home Bienenberg, a home welcomes children and women, refugee children receive education. Pictured on 2 March 1943 near Liestal, Canton Baselland. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Fred Eberha ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Schauen wir mal ausserhalb Schweizer Grenzen. Hier der erste Schultag in Lima, Peru, 1956:

0597834086 ElComercioPeru LIMA, 2 DE ABRIL DE 1956 PRIMER DIA DE CLASES. ESCOLARES CAMINAN HACIA EL COLEGIO. FOTO: EL COMERCIO LIMA LIMA Pero√Ç¬∫ EDITORIAL USE ONLY *** 0597834086 ElComercioPeru LIMA, ...
Bild: www.imago-images.de

London, 1975: Schulanfang für den Musical- und Tanz-Kinderstar Bonnie Langford.

1970-1979 Schauspieler / Schauspielerin 1. Januar 1975 Die neue Shirley Temple kehrt nach ihrer Amerika-Tournee in die Schule zur¸ck. Kinderstar Bonnie Langford, die Anfang des Monats nach ihrer trium ...
Bild: www.imago-images.de

Der erste Schultag in der ersten Klasse in Coffee County, Alabama, 1939, ...

First Grade Children and Teacher, Goodman School, Coffee County, Alabama, USA, Marion Post Wolcott, U.S. Farm Security Administration, April 1939 PUBLICATIONxNOTxINxESP Copyright: xCircaxImagesx ghi-c ...
Bild: www.imago-images.de

... und in «Europas nördlichster Internatsschule» auf Magerøya, Norwegen, Anfang der 1950er:

Historiskebilder Nordkapp pa Mageroya 195210. Europas nordligste internatskole ligger pa Nordkapp i Repvag ytterst i Porsangerfjorden. Atte smasteder var skoleskoyta innom for a hente sma passasjerer ...
Bild: www.imago-images.de

«Spicken verboten!» – noch ein Foto aus jenem nicht weiter definierten «Schweizer Bergdorf», 1930:

Kinder in der Schule in einem Bergdorf in der Schweiz schreiben einen Rechnungstest, aufgenommen um 1930. Auf den Pulten sind Hefter aufgestellt, um den Einblick des Banknachbars auf die eigenen Resul ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Appenzell, anno 1964, ... sieht es eigentlich immer noch ziemlich ähnlich aus.

MILESTONES CATALOGUE - First day at school in Appenzell, Switzerland, pictured in 1964. Triplets sit at their school desks. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/RIA/Str) MILESTONES KATALOG - Erster Schultag ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV RIA

In Moskau im Jahr 1979 wurde zum Schulanfang in Reih und Glied gestanden, ...

First day of school 8892548 01.09.1979 The first day of school ceremony. Alexander Liskin Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWExDENxNEDxPOLxUKxONLY Copyright: xAlexanderxLiskinx
Bild: www.imago-images.de

... wie in Lima, Peru, anno 1959 ebenfalls:

0597834093 ElComercioPeru LIMA, 1 DE ABRIL DE 1959 ESCOLARES ASISTEN AL COLEGIO EN PRIMER DIA DE CLASES. FOTO: EL COMERCIO LIMA LIMA Pero√Ç¬∫ EDITORIAL USE ONLY *** 0597834093 ElComercioPeru LIMA, APR ...
Bild: www.imago-images.de

So sah es während der 10-Uhr-Pause aus (wir befinden uns weiterhin im Jahr 1959 in Lima):

0030383194 ElComercioPeru LIMA, 1 DE ABRIL DE 1959 ESCOLARES ASISTEN A SU PRIMER DIA DE CLASES. FOTO: EL COMERCIO LIMA LIMA PERU EDITORIAL USE ONLY *** 0030383194 ElComercioPeru LIMA, APRIL 1, 1959 SC ...
Bild: www.imago-images.de

Und so sah es im gleichen Jahr in Bern bei Schulschluss aus:

MILESTONES CATALOGUE - Children run out of the schoolhouse in Bern, Switzerland, undated picture. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Stv) MILESTONES KATALOG - Schueler rennen aus dem Schulhaus in Bern, und ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

In den Klassenzimmern der Steppenregionen Westsibiriens und des heutigen Kasachstans gehörte anno 1909 der Kasatschok – der Tanz der Kosaken – zum Schulstoff.

RECORD DATE NOT STATED School Gymnastics, 1909. This image is from Tipy kazakov: Sibirskie kazaki na sluzhbe i doma Types of Cossacks: Siberian Cossacks on duty and at home, one of three albums depict ...
Bild: www.imago-images.de

Schulbeginn im Dschungel: die jüngste Schülerin der Kelabit Higher Primary School, Borneo, Malaysia, 1972.

Hochschulen / Bildung / P‰dagogen / Professoren / Schulen / Studenten / Lehrer / Universit‰ten 1972 H‰ngen die Ohren herunter Juwelenbesetzte Ohren Aknd Ank, ehemalige Sch¸lerin der Ohio State Univers ...
Bild: www.imago-images.de

Noch schnell ein Erinnerungsfoto fürs Familienalbum: Schulbeginn in Japan, 1960er.

Eine Mutter fotografiert ihren Sohn an seinem ersten Schultag in Japan, 1960er Jahre. A mother taking a photo of her son&#039;s first day at school in Japan, 1960s.
Bild: www.imago-images.de

Nochmals schnell ein Erinnerungsfoto fürs Familienalbum: Schulbeginn in Dortmund-Scharnhorst, 1973.

Schulanfang 1973 DEU, Deutschland, Dortmund: Schulanfang 1973- hier in Dortmund-Scharnhorst am 2.8.1973- wie ueberall im Lande. DEU, Germany, Dortmund: Start of school 1973 - here in Dortmund-Scharnho ...
Bild: www.imago-images.de

Apropos Familienalbum-Fotos: Checkt mal diese Berliner Schulkinder anno 1900!

Der erste Schultag anno 1900, Berlin
Bild: imago

Schick, schick!

Der erste Schultag anno 1900, Berlin
Bild: imago

Schulbeginn in Schwerzenbach, 1975:

Waehrend aeltere Schueler auf dem Pausenplatz eines Schulhauses in Schwerzenbach miteinander sprechen, bringt eine Mutter ihr Kind am 14. April 1975 am ersten Schultag zur Schule. (KEYSTONE/Str)
Bild: KEYSTONE

Notting Hill, London, 1989: Eine gewisse Diana, Princess of Wales, begleitet ihre Söhne Harry (l.) und William zu ihrem ersten Schultag.

Info - Le prince George intÈgrera une nouvelle Ècole ‡ la rentrÈe o˘ son pËre William et son oncle Harry ont ÈtÈ scolarisÈs - ARCHIVES - LA PRINCESSE LADY DIANA ACCOMPAGNE SES FILS LES PRINCES WILLIAM ...
Bild: www.imago-images.de

Nashville, Tennessee: Der erste Schultag nach der Aufhebung der Rassentrennung, 1957.

News: Desegregation of Nashville Schools Sept 9, 1957 Nashville, TN, USA First grader Marvin Moore, right, is all smiles as his mother, Maude Baxter, and Mary Louise Watson, with her daughter Barbara ...
Bild: www.imago-images.de

Schulanfang in Moskau, 1974:

Knowledge Day at School 879 5511917 01.09.1974 The beginning of school year in School 879 in Moscow s Chertanovo district. Boris Kavashkin Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWEx ...
Bild: www.imago-images.de

Schulanfang in Zürich, 1969, ...

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &quot;Der erste Schultag, aufgenommen im April 1969 in Zuerich. &quot;Wie heissisch du?&quot; Mit freundlichem Haendedruck begruesst die Lehrerin ihre neuen Zoeglinge. ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

... wo die Eltern – wie heute noch – der ersten Schulstunde beiwohnen dürfen.

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &quot;Der erste Schultag, aufgenommen im April 1969 in Zuerich. Wer koennte widerlegen, dass der erste Schultag im Leben ein markanter, kaum mehr zu vergessender Lebens ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

«Und kannst du deinen Namen schon buchstabieren?»

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &quot;Der erste Schultag, aufgenommen im April 1969 in Zuerich. Wer koennte widerlegen, dass der erste Schultag im Leben ein markanter, kaum mehr zu vergessender Lebens ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Der erste Schultag in Oslo, Norwegen, 1978, ...

historiskebilder Oslo 19710818 Forste skoledag pa Ammerud skole. Barn med ransler og modre hand i hand. Foto: NTB-arkiv / NTB Oslo NORGE / NORWAY EDITORIAL USE ONLY Ref:E5DJwNDh-8Y.jpg *** historical ...
Bild: www.imago-images.de

... und in Ostberlin, DDR, 1972:

29.08.1972, Berlin, DDR - Kinder an ihrem ersten Schultag vor dem Eingang der Schule. 1. Klasse, ABC-Schuetzen, Alltag, Alltagsleben, Ausbildung, aussen, Aussenaufnahme, Berlin, Bildung, Bildungspolit ...
Bild: www.imago-images.de

«Der erste Schultag eines Mädchens vom Land, Pocahontas County, West Virginia, USA, 1921», so die Bildlegende.

Rural girl s first day of school, Pocahontas County, West Virginia, USA, Lewis Hine, 1921 PUBLICATIONxNOTxINxESP Copyright: xCircaxImagesx ghi-circa01306
Bild: www.imago-images.de

Back to school, Boris! Der damalige britische Premierminister Boris Johnson während eines Besuchs der Castle Rock School in Coalville, East Midlands, am ersten Schultag nach den Sommerferien im Jahr 2020.

News Bilder des Tages . 26/08/2020. Coalville, United Kingdom. UK Prime Minister Boris Johnson during a visit to Castle Rock School in Coalville, East Midlands, United Kingdom, on the pupils first day ...
Bild: www.imago-images.de

Zürich 1969: Damals wie heute ging der Schulanfang einher mit der Anschaffung der benötigten Ausrüstung. Vielleicht war Grosi so lieb und schenkte einem das Etui.

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &quot;Das Blei- und Farbstiftetui, das in jeden Schulsack gehoert, wird im Fachgeschaeft kritisch ausgesucht. Grossmutter und Mutter sind mit dabei. Der erste Schultag, ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Damals Standard, heute eine Seltenheit: der Schweizer Schulthek mit Fellbezug.

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &quot;Sein Stolz: Der Seehundfell-Schultornister! Zur Schuelerschar hat sich auch ein Ghanese gesellt. Der afrikanische Vater weilt im schwarzen Erdteil und die Mutter ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Wobei: Der Fellbezug war für Buben gedacht. Für die Mädchen gab es meist einen Thek ohne Fell, aus farbigem Leder.

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &quot;Der erste Schultag, aufgenommen im April 1969 in Zuerich. Auf der Treppe warten die Erstlinge auf den Moment, wo die Schulzimmertuer aufgeht. Wer koennte widerleg ...
Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Themen
