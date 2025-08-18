Schulanfang anno dazumal – in 35 eindrücklichen Bildern

Schulanfang anno dazumal – in 35 berührenden Bildern

Für einen Grossteil der Schweiz heisst es nun: zurück in die Schule! Genauso wie für die Kinder in diesen historischen Bildern aus der Schweiz und aller Welt:

Der Schulweg beim ersten Schultag in Kloten, Zürich, 1950.

Und hier der Schulweg eines in den Bildinformationen nicht namentlich genannten «Bergdorfs in der Schweiz», anno 1930:

(Der Bekleidung nach ist es eher nicht der erste Schultag nach den Sommerferien ... ausser, es wäre ein verdammt hoch gelegenes Bergdorf.)

In Schwanden BE gab es 1942 als Sparmassnahme infolge des Kriegs eine gemeinsame Suppenküche – weshalb hier die älteste Familientochter mit dem Suppenkessel nach Hause kommt:

Schule in Glarus, 1940:

Schulanfang im Flüchtlingsheim Bienenberg, Liestal BL, 1943.

Schauen wir mal ausserhalb Schweizer Grenzen. Hier der erste Schultag in Lima, Peru, 1956:

London, 1975: Schulanfang für den Musical- und Tanz-Kinderstar Bonnie Langford.

Der erste Schultag in der ersten Klasse in Coffee County, Alabama, 1939, ...

... und in «Europas nördlichster Internatsschule» auf Magerøya, Norwegen, Anfang der 1950er:

«Spicken verboten!» – noch ein Foto aus jenem nicht weiter definierten «Schweizer Bergdorf», 1930:

Appenzell, anno 1964, ... sieht es eigentlich immer noch ziemlich ähnlich aus.

In Moskau im Jahr 1979 wurde zum Schulanfang in Reih und Glied gestanden, ...

... wie in Lima, Peru, anno 1959 ebenfalls:

So sah es während der 10-Uhr-Pause aus (wir befinden uns weiterhin im Jahr 1959 in Lima):

Und so sah es im gleichen Jahr in Bern bei Schulschluss aus:

In den Klassenzimmern der Steppenregionen Westsibiriens und des heutigen Kasachstans gehörte anno 1909 der Kasatschok – der Tanz der Kosaken – zum Schulstoff.

Schulbeginn im Dschungel: die jüngste Schülerin der Kelabit Higher Primary School, Borneo, Malaysia, 1972.

Noch schnell ein Erinnerungsfoto fürs Familienalbum: Schulbeginn in Japan, 1960er.

Nochmals schnell ein Erinnerungsfoto fürs Familienalbum: Schulbeginn in Dortmund-Scharnhorst, 1973.

Apropos Familienalbum-Fotos: Checkt mal diese Berliner Schulkinder anno 1900!

Schick, schick!

Schulbeginn in Schwerzenbach, 1975:

Notting Hill, London, 1989: Eine gewisse Diana, Princess of Wales, begleitet ihre Söhne Harry (l.) und William zu ihrem ersten Schultag.

Nashville, Tennessee: Der erste Schultag nach der Aufhebung der Rassentrennung, 1957.

Schulanfang in Moskau, 1974:

Schulanfang in Zürich, 1969, ...

... wo die Eltern – wie heute noch – der ersten Schulstunde beiwohnen dürfen.

«Und kannst du deinen Namen schon buchstabieren?»

Der erste Schultag in Oslo, Norwegen, 1978, ...

... und in Ostberlin, DDR, 1972:

«Der erste Schultag eines Mädchens vom Land, Pocahontas County, West Virginia, USA, 1921», so die Bildlegende.

Back to school, Boris! Der damalige britische Premierminister Boris Johnson während eines Besuchs der Castle Rock School in Coalville, East Midlands, am ersten Schultag nach den Sommerferien im Jahr 2020.

Zürich 1969: Damals wie heute ging der Schulanfang einher mit der Anschaffung der benötigten Ausrüstung. Vielleicht war Grosi so lieb und schenkte einem das Etui.

Damals Standard, heute eine Seltenheit: der Schweizer Schulthek mit Fellbezug.

Wobei: Der Fellbezug war für Buben gedacht. Für die Mädchen gab es meist einen Thek ohne Fell, aus farbigem Leder.