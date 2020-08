Schweiz

Polizeibilanz der Bundesfeier: Drei Schwerverletzte und kleinere Brände



Bei Zwischenfällen mit Feuerwerkskörpern sind am diesjährigen Bundesfeiertag drei junge Männer schwer verletzt worden. Polizei und Feuerwehren mussten zudem landauf und landab wegen Ruhestörungen und kleineren Bränden mehrfach ausrücken.

Der schwerste Zwischenfall ereignete sich am Samstagabend in Alpthal im Kanton Schwyz. Zwei junge Männer verletzten sich schwer, als Böller bereits kurz nach dem Zünden explodierten. Die beiden 19-Jährigen wurden mit je einem Helikopter in zwei verschiedene Spitäler geflogen.

Ebenfalls erhebliche Verletzungen durch Pyrotechnika erlitt bei Feierlichkeiten ein 22-jähriger Mann in Wiler im Berner Seeland. Er wurde schwer am Fuss verletzt und musste in Spitalpflege gebracht werden. Bereits am Freitagabend war es in der Stadt Bern bei der Meisterfeier des Fussballclubs BSC Young Boys zu einem Unfall mit Pyrotechnika gekommen. Ein YB-Fan wurde dabei schwer an der Hand verletzt.

Laut Angaben der Berner Polizei kam es am Bundesfeiertag zu einem weiteren Zwischenfall mit Knallkörpern in der Lenk im Berner Simmental. Ein Mann begab sich mit Verdacht auf ein Knalltrauma selbständig in ärztliche Kontrolle. Die Polizei nahm auch in diesem Fall Ermittlungen auf.

Kleinere Brände und Ruhestörungen

Rund um den 1. August gingen bei der Kantonspolizei Bern insgesamt rund 125 Meldungen ein. In etwa 50 Fällen ging es um Nacht- und Ruhestörungen. Etwa ein Dutzend Meldungen betrafen Sachbeschädigungen durch Feuerwerk und dadurch «gesprengte» Briefkästen.

Weiter gab es gut 50 Brandmeldungen. In den meisten Fällen brannten allerdings nur Abfalleimer oder Container. Heftiger war allerdings ein Vorfall in Neuenegg, wo ein Auto komplett ausbrannte. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug durch Pyrotechnika Feuer gefangen hatte.

Ausgebüxte Tiere eingefangen

Viel Arbeit im Zusammenhang mit dem 1. August hatte auch die Kantonspolizei St. Gallen. Sie musste rund 110 Mal wegen Ruhestörungen und allerlei Unfugs ausrücken, in den meisten Fällen wegen des Abbrennens von Feuerwerk oder Partys. Zudem mussten 14 ausgebüxte Hunde und zwei Pferde wieder heimgebracht werden.

Erwischt und festgenommen wurden in Buchs SG in der Nacht auf Samstag drei Jugendliche aus der Region und ein Erwachsener beim Versuch, in einen Container mit Feuerwerk einzubrechen. Bei den Befragungen ergaben sich Hinweise auf einen vierten Jugendlichen, der in Grabs SG aus einem Container Feuerwerk stahl.

Lediglich zu sechs kleineren Bränden kam es im Kanton Thurgau rund um die 1.-August-Feierlichkeiten. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuer hätten durch Feuerwehren, Polizisten oder Betroffene selbst gelöscht werden können. Bei der Kantonalen Notrufzentrale gingen insgesamt 15 Meldungen wegen Bränden ein. In neun Fällen konnte die Polizei allerdings nach eigenen Angaben Entwarnung geben, weil es sich um 1.-August-Feuer handelte.

Auch die Feuerwehr und Sanität der Stadt Basel hatten am 1.-August-Wochenende laut eigenen Angaben alle Hände voll zu tun. Zu grösseren Zwischenfällen kam es aber glücklicherweise nicht. Die Berufsfeuerwehr bewältigte innert 48 Stunden bis am Sonntagmorgen 33 Einsätze. Die Sanität blickte im selben Zeitraum auf 193 Einsätze zurück. Gründe waren unter anderem übermässiger Alkoholkonsum sowie Hitze.

Im Kanton Basel-Landschaft musste die Feuerwehr rund um die Feiern zum 1. August insgesamt zwanzig Mal ausrücken. Mehrheitlich handelte es sich um kleinere Brände von Gebüschen, Böschungen, Wiesen und Stoppelfeldern. In zwei Fällen brannte ein Baum. Verletzt wurde auch hier niemand.

Der grösste Brand ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Pratteln. Dort gerieten, wie die Polizei mitteilte, kurz nach 02.00 Uhr aus unbekannten Gründen rund achthundert Kubikmeter gestapelter Holzschnitt in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindern und die Flammen löschen.

Zugverkehr vorübergehend eingestellt

Im Basler Vorort Riehen geriet wegen eines Feuerwerkskörpers am Bundesfeiertag eine Böschung an einem Bahngeleise auf rund hundert Metern Länge in Brand. Ein Mann hatte zuvor mit seinem Sohn Böller gezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Verletzt wurde niemand. Während den Löscharbeiten wurde der Zugverkehr zwischen Basel Badischer Bahnhof und Lörrach (D) vorübergehend eingestellt.

Im Kanton Schwyz mussten wegen der 1.-August-Feiern insgesamt neun Feuerwehren ausrücken. In Brunnen löschte die Feuerwehr Ingenbohl-Brunnen eine brennende Hecke und in Ibach gelang dämmten sie die Flammen eines brennenden Baumes ein.

Insgesamt gingen bei der Polizei rund 50 Anrufe im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten ein. In den meisten Fällen habe es sich um erlaubte 1.-August-Feuer gehandelt. Weitere Meldungen betrafen unter anderem Lärmimmissionen, Verdacht auf Unfug oder die Verwendung von Feuerwerkskörper. (sda/bal)

