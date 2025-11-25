bedeckt
Novartis baut im Aargau 550 Stellen ab

Der Pharmakonzern Novartis plant einen einschneidenden Stellenabbau an seinem Standort Stein AG. Denn die Produktion von Tabletten und Kapseln sowie die Verpackung von sterilen Arzneimitteln wird bis Ende 2027 eingestellt.
25.11.2025
ARCHIV -- Das Novartis-Logo an einem Produktionswerk von Novartis in Stein, am Montag, 3. September 2018. Der Pharmakonzern Novartis plant einen groesseren Stellenabbau, wie das Unternehmen am Diensta ...
Novartis streicht im Aargau Hunderte Stellen.Bild: keystone

Gleichzeitig werde an dem Standort im Kanton Aargau die Automatisierung weiter erhöht, teilte Novartis am Dienstag mit. Insgesamt könnten die Pläne bis Ende 2027 einen Abbau von etwa 550 Festanstellungen zur Folge haben.

Um eine wettbewerbsfähige Produktion in der Schweiz aufrechtzuerhalten, müssen sich Novartis darauf fokussieren, in innovative Herstelltechnologien und einen hohen Grad an Automatisierung zu investieren, hiess es dazu im Communiqué.

Alle Schritte stehen unter Konsultationsvorbehalt; das Unternehmen stelle Unterstützungsangebote und einen verlängerten Sozialplan bereit.

Gleichzeitig investiert Novartis an seinem Standort Schweizerhalle BL 80 Millionen Dollar in den Ausbau der Produktion von sogenannten siRNA, also sehr kleiner RNA-Moleküle. Hier werde der Konzern bis Ende 2028 rund 80 neue Vollzeitstellen schaffen. (dab/awp/sda)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Adrian Geissbühler
25.11.2025 09:01registriert Juli 2020
Produziert es sich in den USA etwa günstiger?
441
Melden
Zum Kommentar
avatar
Bongalicius
25.11.2025 09:19registriert Januar 2016
Die letzte Pandemie hat bewiesen, dass lokale Herstellung von Arznei wichtig ist, bei der Bewältigung eines solchen Ereignisses.
Dass tatenlos zugeschaut wird, wie die Produktion bis Ende 2027 geschlossen wird, zeigt, wie man aus Krisen nicht lernt.
341
Melden
Zum Kommentar
avatar
Garp
25.11.2025 09:31registriert August 2018
Der Novartis Chef ist nunmal ein Ami und die CH ihm vollkommen egal. Es geht nur um Profit.

Für die CH wäre es wichtig, Medikamente hier herzustellen und wenn immer möglich auch die Stoffe für die Herstellung auf Lager zu haben. Wir haben schon jetzt grosse Engpässe.
231
Melden
Zum Kommentar
11
