Freisinnige Maja Riniker als neue Nationalrats-Präsidentin gewählt

Die Aargauer Freisinnige Maja Riniker ist neue Präsidentin des Nationalrates. Sie wurde am Montag mit 170 von 184 gültigen Stimmen zur für ein Jahr höchsten Schweizerin und Nachfolgerin von Eric Nussbaumer (SP/BL) gewählt.

Turnusgemäss geht die Führung der grossen Kammer damit an die FDP. Der Kanton Aargau stellt das Präsidium des Nationalrates das achte Mal seit 1919. Bisher vier Männer und nun auch vier Frauen übten das Mandat aus. Die bisher letzte Frau auf dem Bock im Nationalratssaal war im Amtsjahr 2021/22 die Aargauer Grüne Irène Kälin.

Rinikers 170 Stimmen sind ein überdurchschnittliches Resultat. Der langjährige Mittelwert liegt bei um die 155 Stimmen.

FDP-Nationalrätin Maja Riniker ist neu höchste Schweizerin. Bild: keystone

Den Stimmenrekord als Nationalratspräsidentin hält die Waadtländerin Isabelle Moret (FDP). Sie wurde 2019 mit 193 von 198 gültigen Stimmen gewählt. Die bisher wenigsten Stimmen erhielt die damalige Schwyzer CVP-Nationalrätin Elisabeth Blunschy 1977, nämlich 111.

Rinikers Jahres-Motto lautet «Zusammenhalt durch Vielfalt»

Sie sei «eine ganz normale Schweizerin, die mit beiden Füssen auf dem Boden steht» und die nach der Wahl «bewegt, stolz und gleichwohl etwas baff» dastehe: Mit diesen Worten wandte sich die neue Nationalratspräsidentin Maja Riniker erstmals an den Rat.

Das Motto der Nationalratspräsidentin lautet: «Zusammenhalt durch Vielfalt». Laut Riniker bedingen sich die Vielfalt und der Zusammenhalt. Das eine sei ohne das andere in der Schweiz nicht möglich. Alles zu vereinheitlichen, sei nicht besser. Es brauche eine Vielfalt, die in alle Richtungen lebe und neue, lokale, eigene Lösungen hervorbringe.

Diese Vielfalt zeige sich auch im Saal: Die verschiedenen Sprachen und die geografischen Gegebenheiten bei den Nationalratsmitgliedern zuhause seien ein Teil davon.

Amtsübergabe von SP-Nationalrat Eric Nussbaumer an Maja Riniker. Bild: keystone

Die Aargauerin sprach sich in ihrer Antrittsrede zudem dafür aus, die Demokratie zu lehren, zu pflegen und zu verteidigen. Sie sei eine fragile Errungenschaft, deshalb wolle sie das Verständnis für die Demokratie in der Schweiz stärken. Ein neues Informations- und Besucherzentrum beim Berner Bundesplatz soll dabei helfen. Das Vorhaben befindet sich in Planung.

Für die kommenden zwölf Monate wünschte sich die FDP-Politikerin von ihren Kolleginnen und Kollegen im Nationalrat tragfähige und nachhaltige Entscheide für die Zukunft des Landes. «Unser Land hat es nötig», sagte die neue «höchste Schweizerin». Um dies zu erreichen, seien die drei Tugenden Mut, Weisheit und Kraft nötig.

Sie hielt ihre Rede in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Musikalisch umrahmt wurde die Wahl der in Suhr bei Aarau lebenden Politikerin vom Chor der Alten Kantonsschule Aarau. Dieser trug ein Medley, bestehend aus vier Liedern aus allen Teilen des Landes, vor. (rbu/sda)