Die Panne von Friedrich Dürenmatt in der JVA Lenzburg

Der Textilvertreter Alfred Traps strandet wegen einer Autopanne in einem kleinen Dorf. Dort findet er über Nacht in das Haus eines pensionierten Richters. Traps lässt sich zu einer fiktiven Gerichtsverhandlung überreden. Und findet sich bald als Angeklagter zwischen Richter, Verteidiger, Staatsanwalt und Henker wieder.: Die Panne wird in der JVA Lenzburg aufgeführt. Tickets können im Vorfeld erworben werden. www.ausbruch.ch