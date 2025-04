Autistischer Jugendlicher stirbt nach Aufenthalt in Klinik – zuständige Ärzte angeklagt

Anlass dafür waren demnach unter anderem eine Zwangsstörung und ein erhöhtes Risiko der Selbstverletzung. In den Wochen vor dem Vorfall liess sich der junge Mann mehrfach absichtlich rückwärtsfallen, wobei er sich zunehmend schwere Kopfverletzungen zuzog. Die Klinik dokumentierte gemäss Anklage unter anderem auch eine Serie von Stürzen, die sich in kurzer Abfolge ereigneten.

Er wurde notfallmedizinisch versorgt und per Helikopter ins Universitätsspital Zürich überführt, wo er wenige Tage später an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas verstarb.

Der 17-Jährige hatte sich während eines stationären Aufenthalts wiederholt selbst schwere Verletzungen zugefügt. Am 30. Dezember 2020 wurde der Patient regungslos im Zimmer aufgefunden, nachdem er sich zuvor erneut mehrfach fallen gelassen hatte, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Gestützt auf ein eingeholtes psychiatrisches Fachgutachten geht die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach davon aus, dass eine engmaschige Betreuung in diesem Fall zwingend erforderlich gewesen wäre, wie die Oberstaatsanwaltschaft Aargau am Mittwoch mitteilte.

Bei einem Grossbrand in einem Spital im westdeutschen Bochum sind in der Nacht zum Freitag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Beben in der Versicherungsbranche – Helvetia übernimmt Baloise

Durch den Zusammenschluss von Baloise und Helvetia entsteht in der Schweiz ein neuer Versicherungsriese. Mit der Fusion streben die Traditionsunternehmen eine wichtigere Rolle in Europa an. Die wichtigsten Punkte.

Beschlossen wurde eine Fusion unter Gleichen oder ein so genannter «Merger of Equals», wie die beiden Gesellschaften am Dienstag mitteilten. Der Name der neuen Gesellschaft laute «Helvetia Baloise Holding AG» oder kurz «Helvetia Baloise».