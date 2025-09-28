wechselnd bewölkt15°
Ex-Miss-Schweiz Jennifer Ann Gerber wird Gemeinderätin im Aargau

28.09.2025, 13:4428.09.2025, 13:46

Einst trug sie die Krone als Miss Schweiz, nun trägt sie politische Verantwortung: Die ehemalige Miss Schweiz Jennifer Ann Gerber ist am Sonntag in den Gemeinderat von Oberwil-Lieli gewählt worden.

Miss Schweiz 2001, die 19-jaehrige Jennifer Ann Gerber aus Taegerig AG, posiert am Samstag, 10. November 2001, in Zuerich, nachdem sie von Mahara McKay zur schoensten Schweizerin gekroent wurde. (KEYS ...
2001 wurde Jennifer Ann Gerber zur Miss Schweiz gewählt.Bild: KEYSTONE

Jenny Ann Rees-Gerber, wie die bald 44-Jährige auf dem Wahlzettel hiess, erhielt 794 Stimmen. Die Hürde des im ersten Wahlgang erforderlichen absolute Mehr übersprang sie locker; dieses lag bei 484 Stimmen. Sie erzielte damit – hinter dem parteilosen Dominik Widmann (852 Stimmen) – das zweitbeste Resultat.

Ebenfalls gewählt wurden mit 714 Stimmen Präsident Illias Läber (parteilos, bisher), mit 680 Stimmen Stefan Paul Strebel (parteilos, bisher) und mit 574 Stimmen Marco Feusi (parteilos, neu). Die bisherige Gemeinderätin Gabriela Bader-Füglistaler (parteilos) erreichte mit 551 Stimmen zwar das absolute Mehr, schied aber überzählig aus.

Jenny Ann Rees-Gerber trat als Kandidatin der FDP an, der sie seit 2024 angehört und für die sie 2024 auch schon in den kantonalen Grossratswahlkampf gestiegen war.

Die Unterstützung für die Miss Schweiz von 2001 war im Vorfeld der Wahlen gross: Sie sei bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich mit Herz und Verstand für Oberwil-Lieli einzusetzen, hielten etwa die FDP Frauen Aargau fest. Sie wurde unter anderem auch von der SVP-Ortspartei unterstützt, in der Nationalrat Andreas Glarner Vizepräsident ist. (dab/sda)

