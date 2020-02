Schweiz

Aargau

Kantonale Abstimmungen: Nein zum Rosengartentunnel in Zürich



Bild: KEYSTONE

Kantonale Abstimmungen: Zürich will keinen Rosengartentunnel

In 13 Kantonen kommen heute auch kantonale Vorlagen zur Abstimmung. Die Resultate aus allen Regionen im Überblick.

Zürich: Rosengartentunnel

Der umstrittene Rosengarten-Tunnel in Zürich steht vor dem Aus: Gemäss Hochrechnung des Kantons dürften sowohl das Vorhaben als auch der Kredit dazu abgelehnt werden.

Zum 2,3 Kilometer langen Strassentunnel und zwei neuen Tramlinien sagen demnach nur 38,7 Prozent der Stimmberechtigten Ja. Das Vertrauensintervall liegt bei 31,9 bis 46 Prozent Ja-Stimmen.

Auch der Kredit von 1,1 Milliarden Franken zum Rosengarten-Projekt wird mit fast identischem Stimmenverhältnis abgelehnt. Damit dürfte das Generationen-Projekt an der Urne scheitern.

Projekt-Gegner Markus Knauss und Befürworter Peter Anderegg Video: kaltura.com

Aargau: Strengere Einbürgerungsregeln

Im Aargau gelten künftig höhere Hürden für die Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern. Wer den roten Pass will, darf während zehn Jahren keine Sozialhilfe bezogen haben. Das steht im von den Stimmberechtigten sehr deutlich beschlossenen Einbürgerungsgesetz.

Das Volk hiess das Gesetz über das Kantons- und das Gemeindebürgerrecht mit 101'716 Ja- zu 55'238 Nein-Stimmen gut. Die Stimmbeteiligung betrug 37,98 Prozent.

Die Stimmberechtigten bestätigten damit die von den bürgerlichen Parteien im Kantonsparlament beschlossene Verschärfung der Vorgaben des Bundes. Der Bund schreibt seit 2018 eine Wartefrist von drei Jahren vor. Der Aargau führte diese Frist bereits 2012 ein.

Künftig werden Ausländer nicht eingebürgert, wenn sie in den zehn Jahren unmittelbar vor der Gesuchstellung Sozialhilfe erhalten haben. Auch während des Verfahrens darf keine Sozialhilfe bezogen werden. Wer alles zurückbezahlt hat, muss nicht so lange warten. Für Härtefälle gibt es eine Ausnahmeregelung.

SVP, FDP und CVP betonten als Befürworter der Verschärfung, Einbürgerungswillige müssten effektiv integriert sein. SP, Grüne, GLP und EVP bekämpften das Gesetz. Sie sprachen von einer «kollektiven Strafe». Der Regierungsrat unterstützte die Vorlage nicht.

Dieter Egli (SP): «Schlecht für das Image vom Kanton» Video: kaltura.com

Bern: Transitplatz für Fahrende

An der Autobahn Bern-Murten soll ein Transitplatz für ausländische Fahrende entstehen. Dieser soll 36 Stellplätze für maximal 180 Personen Platz bieten.



Bild: KEYSTONE

Die Standortgemeinde Wileroltigen bekämpft die Vorlage zusammen mit der Jungen SVP. Diese hat das Referendum gegen den Kredit von 3.3 Millionen Franken ergriffen. Die SVP steht hinter ihrer Jungpartei. Die Mitteparteien, sowie die SP und die Grünen empfehlen, die Vorlage anzunehmen.

Schaffhausen: Transparenz bei Politikfinanzierung

Die Schaffhauser Stimmberechtigten wollen wissen, woher das Geld für Abstimmungs- und Wahlkämpfe stammt und welche Interessenbindungen Kandidierende haben. Die Stimmberechtigen haben die «Transparenzinitiative» der Juso angenommen. 15'904 Stimmberechtigte sagten Ja zu der Initiative, 13'645 lehnten sie ab. Dies entspricht einem Ja-Stimmenanteil von 53,8 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 63,9 Prozent.

Schaffhauser Juso landet einen Coup. Die Stimmbevölkerung des Kantons Schaffhausen nimmt die Transparenz-Initiative mit 53,8 Prozent an. #abst20 https://t.co/5duEL7Il7n pic.twitter.com/BIWRi2ouRG — Jimmy Sauter (@jdsauter) February 9, 2020

Die Initianten wollen erreichen, dass natürliche und juristische Personen wie Parteien oder Komitees die Finanzierung ihrer Kampagnen offen legen müssen. Dies sei notwendig, weil Geld in der politischen Meinungsbildung immer entscheidender werde, so ein Argument.

Transparent gemacht werden soll etwa das Globalbudget für Wahl- oder Abstimmungskämpfe und die Namen derjenigen, die an der Finanzierung beteiligt sind mit Angabe des entsprechenden Betrags. Nicht genannt werden müssen nur die Namen natürlicher Personen, die nicht mehr als 3000 Franken pro Jahr beisteuern. Ausserdem müssen Kandidierende für öffentliche Ämter in Kanton und Gemeinden ihre Interessenbindungen offenlegen.

Die Regierung und die Mehrheit des Kantonsrats hatten sich gegen die Initiative ausgesprochen. Die Umsetzung sei aufwendig und führe zu mehr Bürokratie. Die Gegner kritisierten ausserdem, dass die Initiative Auswirkungen auf das bewährte Wahlsystem im Kanton habe, denn es bräuchte in Zukunft ein obligatorisches Anmeldeverfahren für alle Wahlen auf Kantons- und Gemeindeebene. Bislang können bei Majorzwahlen in Schaffhausen auch unangemeldete oder kurzfristig angemeldete Kandidierende gewählt werden.

Neuenburg: Stimmrechtsalter 16

Im Kanton Neuenburg dürfen Jugendliche nicht an der Urne mitbestimmen. Die Neuenburgerinnen und Neuenburger lehnten am Sonntag eine Initiative zur Herabsetzung des Stimmrechtsalters von 18 auf 16 Jahre klar ab.

Die Vorlage wurde gemäss Angaben der Neuenburger Staatskanzlei mit einem Nein-Stimmenanteil von 58,52 Prozent verworfen. 27'986 Stimmberechtigte legten ein Nein in die Urne, während 19'835 Ja sagten. Die Stadt Neuenburg befürwortete die Initiative im Gegensatz zu den anderen Gemeinden mit einem Ja-Anteil von 50,85 Prozent.

Die Stimmbeteiligung lag bei 35.22 Prozent.Die Neuenburger Verfassungsinitiative «für das Stimmrecht mit 16 auf Wunsch» war von jungen Politikern aus linksgrünen Kreisen lanciert worden. Unterstützt wurde sie von der Neuenburger Kantonsregierung und der Mehrheit des Grossen Rates, insbesondere den Sozialdemokraten, den Grünen und den Grünliberalen. Die Mehrheit der bürgerlichen Parteien lehnte das Begehren dagegen ab.

Die Minderjährigen hätten das Stimm- und Wahlrecht nicht automatisch bekommen, sondern hätten es bei ihrer Gemeinde beantragen müssen. Das passive Wahlrecht, also das Recht gewählt zu werden, hätten die Neuenburger Jugendlichen erst bei Volljährigkeit erhalten.

Glarus bleibt damit der einzige Schweizer Kanton, der das Stimm- und Wahlrechtsalter 16 eingeführt hat. In Genf, der Waadt, dem Wallis und in mehreren Deutschschweizer Kantonen kommen demnächst vergleichbare Vorlagen ins Parlament und dann an die Urne.Einen neuen Anlauf will etwa auch der Kanton Uri nehmen, wo das Stimmvolk die Senkung des Stimmrechtsalters von 18 auf 16 Jahre 2009 mit einem Nein-Stimmenanteil von 80 Prozent wuchtig verworfen hatte. Im Kanton Bern war das gleiche Begehren 2011 mit 75 Prozent Nein-Stimmenanteil an der Urne gescheitert.

Basel-Stadt: Verkehrsinitiativen

Auf dem lokalen baselstädtischen Strassennetz dürfen ab 2050 voraussichtlich nur noch umweltfreundliche oder geteilte Autos verkehren. Nach der Auszählung der brieflichen Stimmen zeichnet sich eine Annahme des Gegenvorschlag zur Verkehrsinitiative des Basler Gewerbeverbands ab.

Auf den von der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Basler Grossen Rats ausgearbeiteten Gegenvorschlag entfielen bei der Stichfrage 63,8 Prozent der brieflichen Stimmen, auf die Initiative 36,2 Prozent. Weil der Anteil der brieflich Abstimmenden in Basel-Stadt jeweils über 95 Prozent der gesamten Stimmenzahl ausmacht, dürfte sich an diesem Resultat kaum mehr etwas ändern.

Basel-Stadt lehnt die beiden Verkehrs-Initiativen des Gewerbeverbands @gewerbebasel ab mit 65 Prozent («Zämme fahre mir besser») und 57 Prozent («Parkieren für alle») bei den brieflich Stimmenden. Der Gegenvorschlag wird angenommen mit 53 Prozent. #abst20 #AbstBS — SRF Regionaljournal (@srfbasel) February 9, 2020

Der Gegenvorschlag zielt in eine andere Richtung, als dies die autofreundlichen Initianten beabsichtigt haben. Die Initiative selber, mit welcher der Gewerbeverband nach eigenen Angaben das Steuer der rot-grünen Verkehrspolitik herumreissen wollten, wird mit aller Voraussicht nach abgelehnt.

Gleich ergeht es aller Voraussicht nach der zweiten Initiative des Gewerbeverbands mit dem Titel «Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer». Auch sie fand mit 57 Prozent Nein und 43 Prozent Ja keine Mehrheit. Diese Initiative forderte die Bereitstellung einer «ausreichenden Zahl» an Autoparkplätzen auf öffentlichem Grund mit der Garantie, dass aufgehobene Plätze in einem Radius von 200 Metern ersetzt werden.

Genf: Hundehaltesteuer

Die Hundesteuer wird in Genf beibehalten. Die Genferinnen und Genfer haben am Sonntag gemäss vorläufigen Ergebnissen die Abschaffung dieser Abgabe mit 67,01 Prozent abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei bei 40,91 Prozent.

Das Kantonsparlament hatte die Hundesteuer im März auf Antrag der SVP abgeschafft. Doch Politiker aus verschiedenen Parteien ergriffen das Referendum dagegen. Die Steuer bringt dem Kanton und den Gemeinden 2,1 Millionen Franken ein.

Genfer halten sehr wahrscheinlich an #Hundesteuer fest:

Gemäss vorläufigen Ergebnissen lehnt das Genfer Stimmvolk die Abschaffung der Hundesteuer mit 67 Prozent ab. #Genf #abst20 https://t.co/0iUCURyi23 — SRF News (@srfnews) February 9, 2020

Für das Referendumskomitee standen die beträchtlichen Reinigungskosten im Vordergrund, welche die Hinterlassenschaften der Hunde den Gemeinden verursachen. Die Sauberkeit der Strassen habe ihren Preis, die Hundebesitzer müssten einen Beitrag dazu leisten, argumentierte es. Wenn die Steuer abgeschafft würde, müssten schliesslich alle Steuerzahler für die Ausfälle von geschätzten zwei Millionen Franken pro Jahr aufkommen, sagten sie.

Zu entscheiden hatte der Genfer Souverän ferner über die Raumplanung. Nach vorläufigen Ergebnissen scheiterte das Projekt für einen neuen Stadtteil nahe des Flughafens deutlich. Demnach sagten mehr als 55 Prozent der Genfer Wählerinnen und Wähler Nein.

Rund ein Dutzend Verbände hatte mit zwei Referenden gegen die Pläne der Kantonsregierung gekämpft. Das Ja der Bevölkerung zu den Referenden verhindert, dass in der Nähe des Flughafens eine Villenzone zugunsten der Urbanisierung zu einer Bau- und Entwicklungszone erklärt wird. Diese Zonenänderung hätte ein verdichtetes Bauen ermöglicht.

Freiburg: Clavaleyers will den Kanton wechseln

Die Berner Gemeinde Clavaleyres will zum Kanton Freiburg wechseln. Dazu müssen die Stimmberechtigten in den Kantonen Bern und Freiburg darüber abstimmen, ob Clavaleyres Teil der Gemeinde Murten und damit auch Teil vom Kanton Freiburg werden soll.

Grund für die Fusion ist unter anderem, dass es Clavaleyres wie vielen anderen kleinen Gemeinden auch, immer schwerer fällt, Ämter zu besetzen.

Graubünden: Landwirtschaftsschule

Das überregional bekannte landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildungszentrum Plantahof in Landquart GR kann baulich erneuert werden. Den entsprechenden Kredit von 24,5 Millionen Franken genehmigten die Bündner Stimmberechtigen deutlich.

Die Vorlage war unbestritten. Angenommen wurde sie mit 37'735 zu 8673 Stimmen bei 34,2 Prozent Beteiligung. Zur Abstimmung gebracht wurde der Kredit wegen einer Bestimmung über die Ausgabekompetenzen des Kantonsparlaments in der Verfassung. Demnach müssen Beschlüsse des Grossen Rates über neue einmalige Ausgaben von mehr als zehn Millionen Franken obligatorisch dem Stimmvolk unterbreitet werden.

Baulich erneuert werden mit dem Geld das Tagungszentrum, Bauten mit dem Speisesaal und der Küche sowie die Unterkunft der Lernenden. Die Gebäude entsprechen nach über 40 Jahren Betrieb nicht mehr den heutigen Anforderungen. Sie sollen deshalb abgebrochen werden und Neubauten weichen.

Die Wurzeln des Plantahofs reichen zurück bis ins Jahr 1811. Heute bildet das landwirtschaftliche Kompetenzzentrum einen Teil der Bündner Kantonsverwaltung. Zugeordnet als Dienststelle ist es dem Departement für Volkswirtschaft und Soziales.

(sda/sar)

