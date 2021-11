Alle Abstimmungsresultate im Überblick: So steht es ums Covid-Gesetz und die Initiativen

Alle Abstimmungsresultate im Überblick: So hat die Schweiz abgestimmt

Am 28. November 2021 stimmte die Schweiz nochmals ab. Die letzte Volksabstimmung in diesem Jahr beinhaltete ein erneutes Referendum gegen das Covid-Gesetz, sowie die Justiz- und die Pflegeinitiative. Alle Abstimmungsresultate, Prognosen und Kurzzusammenfassungen findest du hier.

Die Gegner des Covid-Gesetzes fahren am 28. November die zweite Niederlage ein. Ihr Referendum wurde wie bereits im Juni vom Stimmvolk abgeschmettert, das Gesetz angenommen. Auch die Pflegeinitiative wurde mit über 60 Prozent angenommen. Die Justiz-Initiative scheitert hingegen sowohl am Stände- wie auch am Volksmehr. Zum Liveticker mit allen News geht es hier entlang. Die Resultate, Umfrage-Ergebnisse und weitere Informationen zu den jeweiligen Vorlagen findest du hier:

Covid-Gesetz

Steht im Zentrum der Abstimmungs-Debatte: das Covid-Zertifikat. Bild: keystone

Die Resultate

Worum gehts beim Covid-Gesetz?

Das Covid-Gesetz wird laufend angepasst, um den Folgen der Corona-Pandemie zu begegnen. Gegen diese Änderungen haben Gegner der Schweizer Corona-Politik nun bereits zum zweiten Mal das Referendum ergriffen. Zwar geht es um eine Vielzahl von Einzelheiten, im Zentrum steht an der Volksabstimmung im November aber die gesetzliche Verankerung des Covid-Zertifikats.

Das sagen die Umfragen

Laut Prognosen dürften es die Gegner des Covid-Gesetzes auch dieses Mal schwer haben an der Urne. Die Befürworter konnten alle bisherigen Umfragen von Gfs und Tamedia mit einer deutlichen Mehrheit von über 60 Prozent gewinnen. Dies hat sich am Abstimmungssonntag bestätigt.

5. Umfragewelle am 17. November 2021 – Tamedia

Ja: 68% ☑️| Nein: 31% | Unentschlossen: 1%

Ja: 61% ☑️| Nein: 38% | Unentschlossen: 1%

Ja: 69% ☑️| Nein: 30% | Unentschlossen: 1%

Ja: 61% ☑️| Nein: 36% | Unentschlossen: 3%

Ja: 63% ☑️| Nein: 35% | Unentschlossen: 2%

Pflegeinitiative

Schlechte Arbeitsbedingungen und Fachkräftemangel: In der Pflege macht sich Unmut breit. Bild: keystone

Die Resultate

Die Pflegeinitiative konnte mit dem erreichten Ständemehr eine erste Hürde nehmen. Auch für ein Volksmehr sieht es gut aus.

Was will die Pflegeinitiative?

Video: watson/Aya Baalbaki

Die Pflegeinitiative will die Arbeitsbedingungen für Pflegefachkräfte in der Schweiz verbessern. Dafür fordert der Initiativtext, dass Bund und Kantone in der Verfassung verpflichtet werden, Massnahmen gegen den Pflegenotstand zu ergreifen. Dazu gehören zum Beispiel verbesserte Arbeitsbedingungen und gerechte Entlöhnung, sowie mehr Investitionen in die Ausbildung.

Das sagen die Umfragen

In den Umfragen zur Pflegeinitiative zeichnet sich eine Sensation ab. Selten war die Zustimmung im Vorfeld einer Abstimmung zu einer Initiative dermassen hoch. Die Chancen einer Annahme stehen diesen Ergebnissen nach sehr gut. Dies hat sich am Abstimmungssonntag bestätigt.

5. Umfragewelle am 17. November 2021 – Tamedia

Ja: 72% ☑️| Nein: 26%| Unentschlossen: 2%

Ja: 67% ☑️| Nein: 27%| Unentschlossen: 6%

Ja: 77% ☑️| Nein: 19%| Unentschlossen: 4%

Ja: 78% ☑️| Nein: 15%| Unentschlossen: 7%

Ja: 82% ☑️| Nein: 11%| Unentschlossen: 7%

Justiz-Initiative

Die Justiz-Initiative will ein neues Verfahren zur Auswahl von Bundesrichterinnen und -richter. Bild: KEYSTONE

Die Resultate

Die Justiz-Initiative ist offiziell am Ständemehr gescheitert und gilt damit als abgelehnt.

Was will die Justiz-Initiative?

Heute werden die Bundesrichterinnen und -richter, also die höchste nationale Instanz, vom Parlament gewählt. Dabei wird auch auf den Parteienproporz geachtet. Damit soll Schluss sein – wenn es nach der Justiz-Initiative geht. Diese verlangt, dass die Richterinnen und Richter künftig per Losverfahren ausgesucht werden.

Das sagen die Umfragen

In den Umfragen zeigte sich von Anfang an ein düsteres Bild für die Initiative an der Volksabstimmung. Zwar lagen die Befürworter hier noch vorne, die Gegner können bei Initiativen im Verlaufe des Abstimmungskampfes aber erfahrungsgemäss meistens noch stärker zulegen. Genau das ist hier auch passiert. Es dürfte also schwierig werden für die Befürworter. Dies hat sich am Abstimmungssonntag bestätigt.