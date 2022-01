Die 12 wichtigsten Punkte zum Tier- und Menschenversuchsverbot

Am 13. Februar 2022 stimmen wir unter anderem über das Tier- und Menschenversuchsverbot ab. Worum es bei der Vorlage geht und wie die aktuelle Gesetzeslage aussieht.

Tierversuche sind in der Schweiz für die Entwicklung von Medikamenten und Therapien erlaubt. Doch es gelten strenge Regeln. Ein Tierversuch wird nur dann bewilligt, wenn die Ergebnisse auf keinem anderen Weg erzielt werden können.

Die Initiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» fordert ein komplettes Verbot von Tierversuchen sowie der Forschung am Menschen. Ausserdem sollen alle Produkte, die im Ausland an Tieren oder am Menschen getestet wurden, nicht mehr importiert werden dürfen.

Unter welchen Bedingungen Tierversuche in der Schweiz erlaubt sind, wer sich für und gegen die Initiative ausspricht und alles weitere Wissenswerte zur Initiative findest du hier:

Was will die Initiative zum Tierversuchsverbot?

Die Initiative will alle Tier- und Menschenversuche in der Schweiz verbieten. Darüber hinaus möchten die Initianten den Import von Produkten verbieten, die vor der Herstellung an Tieren getestet wurden. So dürften im Ausland entwickelte Medikamente oder Impfstoffe, die an Tieren getestet wurden, nicht mehr importiert werden.

Stattdessen soll in die tierversuchsfreie Forschung investiert werden. Für das Komitee sind Experimente von nicht zustimmungsfähigen Tieren oder Menschen unentschuldbar.

Wie sieht die aktuelle Gesetzeslage aus?

Bewilligung

Die Tierschutzgesetzgebung sieht vor, dass Tierversuche nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn keine alternativen Methoden zur Verfügung stehen.

Jeder Tierversuch muss beantragt und von der kantonalen Tierversuchskommission bewilligt werden. Die Forschenden müssen aufzeigen, dass die Vorteile für die Gesellschaft aus ihrer Forschung das Leiden der Tiere überwiegen (Güterabwägung).

Artgerechte Tierhaltung

Voraussetzung für eine Bewilligung ist eine tiergerechte Haltung. Das Gesetz schreibt vor, dass die Tiere so gehalten und ernährt werden müssen, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht beeinträchtigt werden.

Weiterbildung

Wer Tierversuche durchführen möchte, benötigt eine spezielle Ausbildung. Ausserdem sieht das Gesetz regelmässige Weiterbildungen vor.

Forschung

Der Bund fördert die Anwendung von Alternativmethoden, welche Tierversuche komplett ersetzen oder mit weniger Versuchstieren auskommen.

Nehmen die Anzahl Tierversuche in der Schweiz zu?

Die Anzahl Tierversuche sinkt von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2020 wurden laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) an insgesamt 556'107 Tieren Versuche durchgeführt. Seit 2015 ist die Anzahl der Tierversuche um 18 Prozent gesunken.

Allerdings hat der Anteil schwer belastender Tierversuche zugenommen.

Die Anzahl der Tiere, an denen in der Schweiz Versuche durchgeführt wurden. bild: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Das bedeutet? Tierversuche werden in vier Belastungskategorien eingeordnet. Je stärker das Experiment eine Belastung für das Tier darstellt, desto grösser der Schweregrad.

Schweregrad 0 wird als nicht belastend beurteilt.

Schweregrad 1 entspricht einer leichten Belastung.

Schweregrad 2 bedeutet eine mittlere Beeinträchtigung.

Schweregrad 3 stellt eine schwere Belastung dar.

Keine Belastung stellt beispielsweise die Tierbeobachtung dar. Beispiele, welche für Tiere eine leichte bis schwere Belastung darstellen, sind zum Beispiel die Erforschung neuer Impfstoffe oder der Funktionsweisen des Gehirns, die Bekämpfung von Pilzerkrankungen bis hin zu schwerwiegenden Eingriffen wie Amputationen.

bild: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Letztes Jahr wurden rund 20'000 Tiere Versuchen des Schweregrades 3 ausgesetzt – rund 1500 mehr als im Jahr davor. Über 60 Prozent davon waren Mäuse. Zu 94 Prozent wurden die Tierversuche mit starker Belastung zur Erforschung von Krankheiten beim Menschen vorgenommen.

Weitere Informationen zu den Belastungskriterien findest du hier.

Wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich da?

Bei einer Annahme wäre die Schweiz das erste Land, welches komplett auf Tierversuche verzichten würde. Im internationalen Vergleich hat die Schweiz bereits eines der strengeren Tierschutzgesetze. In der EU werden Experimente des Schweregrades 0 beispielsweise nicht als Tierversuche deklariert.

Wofür dürfen Tierversuche eingesetzt werden?

Neben der Erforschung von neun Medikamente, Therapien oder Impfstoffen an Mäusen im Labor zählen auch Beobachtungsstudien von Elefanten im Zoo sowie Untersuchungen von Tieren in freier Wildbahn als Tierversuch.

Bild: AP

In der Schweiz gelten jegliche Untersuchungen an lebenden Tieren, welche eine wissenschaftliche Frage beantworten sollen, als Tierversuch – auch dann, wenn die Massnahmen keine direkte Belastung für die Tiere darstellen.

Die meisten Tierversuche wurden 2020 in der Krebsforschung vorgenommen. Ungefähr jeder dritter Tierversuch wurde 2020 für die Krebsforschung sowie für die Erforschung neurologischer Krankheiten (Schlaganfälle, Parkinson, Schädel-Hirn-Trauma etc.) eingesetzt.

bild: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Abgesehen von der Forschung an Krankheiten dienen Tierversuche auch der Tiermedizin, der Grundlagenforschung sowie dem Umweltschutz.

Und was ist mit der Entwicklung von Kosmetika?

Tierversuche zur Entwicklung von kosmetischen Produkten sind in der Schweiz nicht ausdrücklich verboten. Aber: Kosmetika gelten nicht als unverzichtbar. Somit erfüllen kosmetische Artikel nicht den gesetzlichen Vorgaben für eine Bewilligung der Tierschutzverordnung.

Trotzdem kann für Kosmetik auf indirektem Weg an Tieren geforscht werden. Denn: Einige Inhaltsstoffe, welche für kosmetische Produkte verwendet werden, gehören zu Arzneipräparaten. Somit fallen sie nicht unter die Kosmetikbestimmungen.

Welche Tiere werden am häufigsten für Tierversuche eingesetzt?

Mäuse wurden 2020 gemäss BLV am häufigsten für Tierversuche eingesetzt, gefolgt von Vögeln, Ratten und Fischen, wobei die Anzahl Tierversuche an Mäusen stetig sinkt.

bild: bundesamt für lebensmittelsicherheit und veterinärwesen

Werden die Tiere für die Versuche gezüchtet?

Mehrheitlich werden die Versuchstiere gezüchtet oder kommen von einer Versuchstierhaltung in inländischen oder ausländischen Einrichtungen. Manchmal werden auch Heim-, Nutz- oder Zootiere eingesetzt.

Werden Tiere nach den Versuchen getötet?

Das hängt sowohl vom Experiment als auch vom Versuchstier ab. Tiere, welche belastenden Eingriffen ausgesetzt waren, werden in den meisten Fällen nach Abschluss der Untersuchung eingeschläfert. Die Tötung muss dabei sowohl schnell und schmerzfrei vorgenommen werden, so will es das aktuelle Gesetz. Jene Tiere, bei denen man von keinen schweren Belastungen ausgeht, können mehrfach für Versuche eingesetzt werden.

Eine betäubte Labormaus wird in einem Schweizer Krebsforschungszentrum für ein MRI vorbereitet. Bild: keystone

Wer spricht sich für eine Annahme aus?

Hinter dem Initiativkomitee steht der Verein «IG Tierversuchsverbots-Initiative CH». Kein Tier liefere verlässliche Vorhersagen für andere Lebewesen, argumentieren die Initianten und Initiantinnen. Abgesehen davon seien Versuche an Tieren ethisch nicht vertretbar, da Tiere genauso wie Menschen Leid und Schmerz verspüren würden.

Ausserdem behinderen Tierversuche den Fortschritt. Das Komitee ist davon überzeugt, dass die Forschung viel modernere Methoden als Tierversuche zur Verfügung habe. Sinnvoller wäre es beispielsweise, mit menschlichen Zellen zu arbeiten.

Wer spricht sich gegen eine Annahme aus?

Das Anliegen hatte im Parlament keine Chance und wurde ohne Gegenvorschlag abgelehnt. Aus Sicht des Bundesrates sind die Forderungen zu radikal. Man habe bereits eines der strengsten Tierversuchsgesetze. Zudem würde ein Verbot die Medizinforschung stark einschränken. In manchen Fällen, wie etwa zur Behandlung von Krebs, seien Tierversuche unumgänglich. Hinzu komme, dass wichtige Medikamente nicht mehr hergestellt und importiert werden könnten.

Auch der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse sowie einige Nichtregierungsorganisationen, darunter die Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK), lehnen die Initiative ab. Ein Tierversuchsverbot hätte starke Auswirkungen auf die Volksgesundheit.

Was sagen die Umfragen?

In der SRG-Umfrage äusserten sich 48 Prozent gegen das Begehren, 45 Prozent dafür. Der Anteil der Unentschlossenen beträgt 7 Prozent. Die Tamedia-Umfrage sieht den Nein-Anteil hingegen bei 61 Prozent, die Zustimmung bei 34 Prozent. Fünf Prozent sagten laut der Studie, sie seien unentschlossen.