Erste Umfragen: Klare Mehrheiten für Tabakwerbeverbot – beim Mediengesetz wird's eng

Am 13. Februar 2022 stimmt die Schweiz über vier nationale Vorlagen ab. Auf dem Programm stehen zwei Gesetzesänderungen und zwei Initiativen. Hier findest du die aktuellen Umfragen vor dem Abstimmungssonntag.

Wäre am 25. Dezember oder Anfang des neuen Jahres über die Initiative für ein Tabakwerbeverbot abgestimmt worden, hätte eine klare Mehrheit die Vorlage angenommen. Dies zeigen die ersten Umfragen. Beim Medienpaket zeichnet sich ein knappes Rennen ab. Sowohl die SRG als auch das Medienhaus Tamedia haben am Freitag die ersten Umfragen zu den Abstimmungen vom 13. Februar publiziert.

Hier findest du alle Umfragen zu den nationalen Abstimmungs-Vorlagen im Detail:

Stempelsteuer

Darum geht es: Immer wieder ist die Rede von einer Abschaffung der Stempelsteuer. Tatsächlich soll laut dieser Gesetzesvorlage nur ein Teil der Stempelabgabe – die Emissionsabgabe auf Eigenkapital – abgeschafft werden. Laut Berechnungen würde der Bund damit auf etwa 250 Millionen Franken jährlich verzichten müssen.

Das sagen die Umfragen: Deutlich auseinander gehen die Umfrageresultate bei der Abschaffung der Stempelsteuer. Die erste Erhebung von Tamedia und «20 Minuten» sieht das Nein-Lager mit 55 zu 30 Prozent vorne, 15 Prozent sind unentschlossen. Auch in der ersten SRG-Umfrage hat die Gegnerseite einen Vorsprung, dieser ist allerdings erheblich kleiner. 49 Prozent hätten demnach am Weihnachtstag gegen die Gesetzesänderung gestimmt, 42 Prozent dafür. 9 Prozent der Teilnahmewiligen hatten sich noch keine Meinung gebildet.

Mediengesetz

Darum geht es: Das neue Mediengesetz sieht eine erweiterte Förderung des Schweizer Medienmarktes vor. Dabei sollen besonders die gedruckte Presse, Radio- und Fernsehsender profitieren. Hinzu kommt neuerdings auch eine Förderung für den Online-Bereich der Schweizer Medien.

Das sagen die Umfragen: Beim Medienpaket kamen in der SRG-Umfrage das Ja- und das Nein-Lager auf je 48 Prozent, 4 Prozent sind unentschlossen. Eine Nein-Mehrheit von 51 Prozent ergab dagegen die Tamedia-Umfrage. 42 sprachen sich für die Vorlage aus, 7 Prozent gaben keine Stimmabsichten an.

Tierversuchsverbot

Darum geht es: Diese Initiative will sämtliche Tier- und Menschenversuche in der Schweiz verbieten. Zusätzlichen sollen Produkte aus dem Ausland, die an Tieren getestet wurden, mit einem Importverbot belegt werden.

Das sagen die Umfragen: Beide Umfragen sehen das Nein-Lager bei der Initiative für ein Tierversuchsverbot im Vorteil. Auch hier gibt es jedoch Unterschiede hinsichtlich der Deutlichkeit des Bildes. In der SRG-Umfrage äusserten sich 48 Prozent gegen das Begehren, 45 Prozent dafür. Der Anteil der Unentschlossenen beträgt 7 Prozent. Die Tamedia-Umfrage sieht den Nein-Anteil hingegen bei 61 Prozent, die Zustimmung bei 34 Prozent. Fünf Prozent sagten laut der Studie, sie seien unentschlossen.

Tabakwerbeverbot

Darum geht es: Tabakwerbung soll überall dort verboten werden, wo sie Kinder und Jugendliche erreichen könnte. Dies würde zum Beispiel Plakat- und Kinowerbung. So fordert es die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung».

Das sagen die Umfragen: In der Erhebung des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG gaben 73 Prozent der Befragten an, sie seien bestimmt oder eher für die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung». 25 Prozent sprachen sich gegen das Begehren aus, 2 Prozent waren noch unentschieden. Etwas weniger deutlich ist das Bild in der Umfrage von Tamedia und «20 Minuten». Hier befürworteten 67 Prozent der Befragten ein Tabakwerbeverbot, 31 äusserten sich dagegen, 2 Prozent machten keine Angaben.

(mlu/leo)