Dreifachsieg für den Bundesrat? Das sagen die ersten Umfragen zur Abstimmung

Im Mai finden in der Schweiz Abstimmungen statt. Auf nationaler Ebene stehen drei Vorlagen auf dem Programm: das Transplantationsgesetz, ein neues Filmgesetz und das Frontex-Referendum. So sehen die Prognosen für den Abstimmungssonntag je Vorlage aus.

Am 15. Mai 2022 findet der zweite Abstimmungssonntag dieses Jahres statt. An diesem Termin geht es um Organspenden, die Schweizer Filmbranche und die EU-Aussengrenzen. Rund sechs Wochen vor dem zeigt die erste SRG-Trendumfrage Ja-Mehrheiten zu allen drei mit dem Referendum bekämpften Vorlagen. Alle Ergebnisse der Umfragen und weitere Informationen zu den einzelnen Vorlagen findest du hier:

Transplantationsgesetz

Darum geht es: Bundesrat und Parlament wollen die Praxis der Organspende ändern. Abgestimmt wird über den Gegenvorschlag zu einer Initiative. Neu soll die Widerspruchslösung gelten. Wer seine Organe nach seinem Tod also nicht spenden möchte, muss dies explizit so festhalten. Das letzte Wort gälte aber dennoch den Angehörigen.

Das sagen die Umfragen: Das Transplantationsgesetz wäre mit 63 Prozent angenommen worden, wenn die Abstimmung am 18. März stattgefunden hätte, wie die SRG am Freitag mitteilte. 34 Prozent hätten ein Nein in die Urne gelegt.

68 Prozent der Befragten, die an der Abstimmung teilnehmen wollen, hatten sich ihre Meinung in der aktuellen frühen Phase des Abstimmungskampfs bereits gemacht. Nur drei Prozent waren unentschlossen. Auch die Argumente für den Stimmentscheid waren bereits deutlich erkennbar.

Die parteipolitische Polarisierung zeigte sich stark, wobei die Parteiwählerschaft sich auf Parteilinie positionierte. Die Zustimmung war von links bis zur FDP solid. Anders die SVP-Affinen: Sie äusserten sich mehrheitlich ablehnend. Neben der SVP-Anhängerschaft reihten sich einzig die Regierungskritiker in diesem Feld ein.

Unterschiede taten sich bei den Alters- und Bildungsgruppen auf. Unter 40-Jährige sprachen sich zu drei Vierteln für das Gesetz aus. Bei den Pensionierten sank die Zustimmungsrate auf 56 Prozent. Tiefer Gebildete positionierten sich im Nein-Lager, während die Zustimmung mit steigender Bildung wuchs.

«Lex Netflix»

Darum geht es: In der Schweiz müssen Fernsehsender die hiesige Filmbranche mit vier Prozent ihres in der Schweiz erwirtschafteten Umsatzes unterstützen. Neu soll dies auch für internationale Streaminganbieter wie Netflix, Sky Show und Co. gelten.

Das sagen die Umfragen: Das Filmgesetz findet breite Zustimmung. Als einzige Gesellschaftsgruppe wollen die SVP-Anhängerschaft und die Regierungskritischen Nein sagen. Überraschenderweise zeigten die FDP-Affinen der Nein-Parole ihrer Partei die kalte Schulter und wollten Ja stimmen.

Die übrigen Parteiwählerschaften richteten sich nach den Parteivorgaben. Parteiunabhängige platzierten sich knapp im Ja-Lager, waren aber vielfach noch unentschieden. Neben den Parteiwählerinnen und -wählern waren Frauen, über 40-Jährige, urbane und lateinische Teilnahmewillige besonders deutlich für die Vorlage.

Es zeichnet sich aber ein offenes Rennen ab. 45 Prozent der Teilnahmewilligen stehen den Argumenten der Gegnerschaft näher und 45 Prozent jenen der Befürworter. Hauptargument für ein Ja waren eine grössere Programmvielfalt und Filmstoffe in Landesnähe. 51 Prozent stimmten aber auch dem gegnerischen Argument zu, dass letztlich die Konsumentinnen und Konsumenten die Zeche zahlen.

Frontex-Referendum

Darum geht es: Vor einigen Jahren haben die Schengen-Mitgliedsstaaten beschlossen, die Mittel für die EU-Grenzschutzagentur, Frontex, aufzustocken. Als Schengen-Mitgliedsstaat ist auch die Schweiz dazu verpflichtet, ihre Beiträge an Frontex zu erhöhen. Bundesrat und Parlament haben sich dafür ausgesprochen, gegen diese Entscheidung wurde aber das Referendum ergriffen.

Das sagen die Umfragen: Die Finanzierungsvorlage zugunsten der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex zeigt Vorteile für die Ja-Seite. 63 Prozent der Stimmwilligen stimmten ihr zu, 29 Prozent waren dagegen. Acht Prozent zeigten sich unentschieden. Die Meinungsbildung war mittel fortgeschritten. Eine feste Absicht hegten erst 44 Prozent.

Im politischen Spektrum stiessen die zusätzlichen Mittel für die Frontex auf mehrheitliche Zustimmung, gelegentlich allerdings knapp. Anhängerschaften von SP, Grünen und SVP waren wesentlich kritischer als jene von FDP, GLP oder Mitte. Dabei stellen sich die Wählerschaften von SP und Grünen gegen ihre Parteien, welche Nein-Parolen fassten.

Im weiteren zeigten sich regionale Unterschiede. Stärkere Kritik gab es auf dem Land und in der Romandie. Zudem waren Jüngere markant skeptischer als die ältere Generation. Gleichzeitig waren die Jüngeren aber noch kaum mobilisiert.

(lak/leo)