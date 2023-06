Video: watson

Frau schlägt mit Hammer auf Putin-Installation am Zürcher Hauptbahnhof ein

Mit einer speziellen Installation will «Myclimate» die Bevölkerung zum Abstimmen motivieren. Am Dienstag installierte die Stiftung, die sich für Klimaschutz engagiert, am Zürcher Hauptbahnhof eine Screen-Installation, auf der Wladimir Putin in animierter Form zu sehen ist.

Im Mund des russischen Machthabers ist ein Schlitz zu sehen, der als Stimmcouvert-Einwurf dient. Wenn jemand ein Stimmcouvert einwirft, ringt Putin um Luft und bekommt einen roten Kopf. «Schliesslich bangt er um seine Millionen an Petrodollars, die er bei einem Ja zum Klimaschutzgesetz verlieren würde», schreibt Myclimate in einer Medienmitteilung.

Eine Person fand an der Installation jedoch gar keine Freude. «Am Dienstag um 11 Uhr kämpfte sich eine Frau an der Security vorbei und schlug mit einem Hammer auf die Glasscheibe der Installation ein», sagt Stephen Neff, der CEO von Myclimate, gegenüber watson. Darauf sei sie festgehalten und von der Security zur Kantonspolizei gebracht worden. «Myclimate hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt.» Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau eine Anhängerin des russischen Präsidenten.

Die kaputte Installation am Zürcher Hauptbahnhof. bild: zvg

Mittlerweile sei alles wieder aufgeräumt, sagt Neff. Aber heute Abend könne die Installation wohl nicht mehr in Betrieb genommen werden. Trotz des Zwischenfalls ist Neff zufrieden mit der Aktion. «Bereits über 150 Menschen haben ihr Stimmcouvert in Putins Mund geworfen. Wir finden es auch okay, wenn da einige Nein-Stimmen dabei waren, wir freuen uns über die demokratische Debatte, die in der Schweiz stattfinden kann.»

Die wütende Frau sei eine Ausnahme gewesen, so Neff weiter. «Die grosse Mehrheit findet die Aktion toll.» Viele Personen hätten die Installation am Dienstag gesehen und seien am Mittwoch mit dem Stimmcouvert zurückgekehrt. Auch viele Touristen würden sich für die Aktion interessieren.

Ab morgen wird die Putin-Installation zwei Tage in Bern am Bahnhof zu sehen sein, dann für zwei Tage in Genf. Ob das Klimaschutzgesetz angenommen wird, entscheidet sich am 18. Juni. Die Befürworter liegen in Umfragen leicht vorne, allerdings haben die Gegner im Verlauf des Frühlings viel Rückstand wettmachen können. (cma)