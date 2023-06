In der Wirtschaft findet die Initiative ebenfalls Anklang. Erst kürzlich warb Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder in einem Gastbeitrag der NZZ für Technologieoffenheit. Swissmem-Präsident Martin Hirzel tat es ihm gleich an der Generalversammlung des Schweizer Nuklearforums: Ein Neubauverbot für Atomkraftwerke bezeichnete er als «aus der Zeit gefallen».

Burkarts Aussagen kommen in einem spannenden Moment: In diesen Tagen diskutiert das Parlament den Mantelerlass Strom, der den Zubau der Erneuerbaren forciert, die Schweiz stimmt bald über ein neues Klimaschutzgesetz ab - und die Atominitiative «Blackout stoppen» steht kurz vor der Einreichung.

Er wurde im Oktober 2021 zum FDP-Präsidenten gewählt, und schon an seiner ersten Delegiertenversammlung als Parteichef liess Thierry Burkart ein Positionspapier zur Energiepolitik verabschieden. Es hatte im Vorfeld für grosse Diskussionen gesorgt. Im Kern ging es um die Atomkraft. Am Ende stand der Satz: «So sind die Voraussetzungen zu schaffen, um namentlich Kernkraftwerke der neuen Generation zuzulassen.»

Sabotageakte nehmen zu: Der Widerstand in Russland wächst in Form von Milizkorps

Darum wird die Schweiz am 14. Juni violett



Am 14. Juni wird die Schweiz für einen Tag violett. Anlass dafür ist der landesweite feministische Streik, der in diesem Jahr (wieder) riesig werden soll. Hier findest du die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Tag bezieht sich auf den 14. Juni 1981. Seit diesem Tag gelten Frau und Mann in der Schweiz per Gesetz als gleichberechtigt. Zehn Jahre nach der Volksabstimmung fand am 14. Juni 1991 der erste grosse Frauenstreik statt. Unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still» strömten hunderttausend Frauen auf die Strasse, um gegen die zögerliche Umsetzung des Verfassungsartikels und anhaltende Ungleichheiten zu demonstrieren.