Oberiberg SZ lehnt alpine Solaranlage ab

Wir wechseln den Kanton: Die Stimmberechtigten von Rickenbach LU wollen auf dem Stierenberg keine Windkraftanlage. Sie haben einer entsprechenden Schutz- und Erholungszone in der Ortsplanung zugestimmt. Der Gemeinderat geht aber davon aus, dass die neue Zone nicht rechtskräftig werden wird. (sda)

So hätte die Solaranlage aussehen sollen.

So hätte die Solaranlage aussehen sollen. Bild: axpo

Der Schweizer Lotto-Jackpot von 64,58 Millionen Franken ist am Samstag geknackt worden – und zwar von jemandem aus der Deutschschweiz oder dem Tessin. Einen so hohen Betrag gewann bisher noch keine Einzelperson in der über 50-jährigen Geschichte des Schweizer Lottos.