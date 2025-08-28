anhaltender Regen18°
Leben

Namenstool: Wie beliebt war dein Vorname im Verlauf der Zeit

Historische Popularität von Vornamen im Vergleich. Zwei Kurven legen sich über ein Wimmelbild von Vornamen, die populär waren, sind oder es noch werden könnten.
Bild: watson

War dein Name im Trend? Finde es mit unserem Namenstool heraus

In den letzten 100 Jahren sind in der Schweiz 70'239 verschiedene Vornamen an Babys vergeben worden. Doch wirklich beliebt sind längst nicht (mehr) alle. Der Fall von Hans, die Entdeckung von Noah und die Renaissance von Emma – unser Tool zeigt die Trends der Vornamen in der Schweiz.
28.08.2025, 09:3328.08.2025, 09:43
Carlo Natter
Carlo Natter
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Philipp Reich
Philipp Reich
Inhaltsverzeichnis
Das ToolDie beliebtesten Vornamen in der Schweiz

Vornamen lassen sich grob in drei Kategorien einordnen: die Trends, die Evergreens und die Unentdeckten. Trends erleben einige Jahre im Rampenlicht, bevor sie meist recht schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Die Evergreens sind Namen, die scheinbar nicht an eine kurzfristige Popularität geknöpft sind, sondern über Jahrzehnte hinweg ungefähr gleich beliebt bleiben. Und dann gibt es noch die Namen, welche einfach noch nicht entdeckt worden sind.

An diesem Artikel haben, per Zufall, drei Menschen mit Vornamen aus je einer dieser Kategorien mitgearbeitet. Philipp war ein sehr beliebter Name Mitte der 1970er- bis Anfang der 1990er-Jahre, büsste in den letzten drei Jahrzehnten aber stark an Beliebtheit ein, also klar ein Trendname. Carlo konnte sich als Name über die letzten 100 Jahre ziemlich konstant halten – ein Evergreen. Und dann gibts da noch sehr wenige Menschen namens Jelle. In den letzten 100 Jahren wurden im Durchschnitt gerade mal 0,5 Jelles pro Jahr geboren, eher noch unentdeckt.

Das Tool

Doch wie sieht es mit deinem Vornamen aus? Mit der Hilfe unseres Tools kannst du herausfinden, wie beliebt dieser im Laufe der Zeit gewesen ist.

Vergleiche die Beliebtheit der Vornamen in der Schweiz

Anzahl Vornamen pro Jahrgang der lebenden Bevölkerung (Stand: 31.12.2024)

Maximal 4 Namen erlaubt. Bitte reduziere die Anzahl.

Berücksichtigt wurden die Vornamen der ständigen Wohnbevölkerung am 31. Dezember 2024. Solche, die schweizweit weniger als dreimal vorkommen, wurden aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt.

Grafik: watson • Quelle:

Bundesamt für Statistik
Methodik
Unser Namenstool zeigt die Vornamen der lebenden Bevölkerung in der Schweiz mit den Jahrgängen 1926 bis 2024. Um einen Vergleich der Beliebtheit zu ermöglichen, wird ein relativer Wert berechnet, da nur lebende Personen in die Statistik einfliessen, was frühere Jahrgänge signifikant kleiner macht.
§Beispiel: Es leben noch 7715 Frauen mit Jahrgang 1930, davon heissen 232 Ruth, also rund 3,007 Prozent.
Schweizer Familiennamen: Sag uns, wie du heisst, und wir sagen dir, woher du kommst

Die beliebtesten Vornamen in der Schweiz

Auch wenn die Beliebtheit von Daniel, Monika, Ruth und Peter auf einem Tiefpunkt liegt und Emma, Noah und Co. die Babynamen-Hitparade seit einigen Jahren anführen, ist Daniel weiterhin der meistverbreitete männliche Vorname in der Schweiz. Monika hält sich tapfer auf Platz 5 bei den Frauen, während Emma und Noah noch nicht mal in den Top 100 auftauchen.

Doch können alle Vornamen nichts gegen den Vornamen aller Vornamen ausrichten: Maria. Mit rund 73'295 kommt Maria fast doppelt so oft vor wie der zweitplatzierte weibliche Vorname Anna. Und Maria scheint sich auch noch eine Weile halten zu können, denn letztes Jahr gab es mehr Babys mit dem Vornamen Maria als jedes anderen Namens in den Top 10, mit Ausnahme der beiden «Hoffnungsträgern» Anna und David.

Die beliebtesten Vornamen der Schweiz

Anzahl Vornamen der lebenden Schweizer Bevölkerung im Jahr 2024

Namen nicht gefunden
  • Alle
  • Frauen
  • Männer

Rang

Name

%

Anzahl

Berücksichtigt wurden die Vornamen der ständigen Wohnbevölkerung am 31. Dezember 2023. Solche, die schweizweit weniger als dreimal vorkommen, wurden aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt.

Grafik: watson • Quelle:

Bundesamt für Statistik
