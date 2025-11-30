Die Gemeinde Riemenstalden im Kanton Schwyz. Bild: wikimedia/Dietrich Michael Weidmann

Keine einzige Ja-Stimme: Die extremste Gemeinde des Abstimmungssonntags

Mehr «Schweiz»

Die Juso-Initiative über eine Erbschaftssteuer wurde nur gerade in zwei Gemeinden angenommen. In einer ganz anderen Gemeinde gab es hingegen nicht eine einzige Ja-Stimme für beide Initiativen. Hier die extremsten Gemeinden der Abstimmung im November:

Die Schlussresultate

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 15,9% Ja 84,1% Nein 0 Stände 23 Stände Kantone

Gemeinden

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 21,7% Ja 78,3% Nein 0 Stände 23 Stände Kantone

Gemeinden

Die Schnellsten

Die schnellsten Gemeinden kommen – wie immer – aus dem Aargau. Das hat damit zu tun, dass vor der Schliessung der Urnen um 12 Uhr eigentlich keine Resultate publiziert werden dürfen. Einige Aargauer Gemeinden widersetzen sich dem jedoch und publizieren ihre Ergebnisse bereits vorher.

In der November-Abstimmung geht der Preis für die schnellste Gemeinde an Berikon. Sie verkündete ihre Schlussresultate bereits um 11.30 Uhr.

Die Extremsten

Beide Initiativen wurden in allen Kantonen deutlich abgelehnt. In einigen Gemeinden warfen gar alle Stimmenden ein Nein ein.

Service-Citoyen-Initiative

Riemenstalden (SZ): 0 Ja zu 26 Nein

Rongellen (GR): 0 Ja zu 24 Nein

Ferrera (GR): 0 Ja zu 23 Nein



Riemenstalden (SZ): 0 Ja zu 26 Nein Rongellen (GR): 0 Ja zu 24 Nein Ferrera (GR): 0 Ja zu 23 Nein Erbschaftssteuer

Zwischbergen (VS): 0 Ja zu 27 Nein

Riemenstalden (SZ): 0 Ja zu 26 Nein

Seehof (BE): 0 Ja zu 17 Nein

Bister (VS): 0 Ja zu 16 Nein

Berken (BE): 0 Ja zu 15 Nein



In der Schwyzer Gemeinde Riemenstalden gab es gar keine einzige Ja-Stimme für beide Initiativen. Für den Service Citoyen gab es tatsächlich in keiner einzigen Schweizer Gemeinde ein Ja. Für die Juso-Initiative über eine Erbschaftssteuer stimmten immerhin zwei Gemeinden mit Ja. Es sind diese:

Schelten: 55,6 Prozent Ja



55,6 Prozent Ja Bern: 50,7 Prozent Ja

Die Engagiertesten

Am fleissigsten abgestimmt haben die Menschen in der Gemeinde Chavannes-des-Bois im Kanton Waadt. Hier gingen 231 Stimmzettel ein – das sind 100 Prozent aller Wahlberechtigten. Auf der anderen Seite dieser Tabelle findet sich die Gemeinde Schelten (BE). Hier gingen mit 18 Personen nur gerade 19 Prozent aller Stimmberechtigten zur Urne.

(leo/jes)