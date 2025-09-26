Darüber wird am Sonntag in der Stadt Zürich abgestimmt
Stadt Zürich: «VBZ-Abo für 365 Franken»
Darum geht es: Die Volksinitiative schlägt vor, dass Einwohner der Stadt Zürich weniger für ein Jahres-Abo für die 2. Klasse der Zone 110 bezahlen sollen. Erwachsene sollen künftig 365 anstatt 809 Franken bezahlen. Kinder und Jugendliche sogar 185 statt 586 Franken.
Die Resultate:
Volksinitiative «VBZ-Abo für 365 Franken»
Stand: 18:27 Uhr
Stadt Zürich: Parkkartenverordnung
Darum geht es: Der Zürcher Gemeinderat hat eine neue Parkkarten-Verordnung beschlossen. Anwohner sollen nur eine Anwohner-Parkkarte erhalten, wenn sie keine privaten Parkplätze nutzen können. Der Preis dieser richtet sich nach dem Gewicht des Fahrzeugs. Auch Handwerker sollen eine Gewerbe-Bewilligung erhalten, die ihnen das Parkieren vor Baustellen vereinfacht.
Die Resultate:
Parkkartenverordnung, Neuerlass der Verordnung über die Parkierungs- und Zufahrtsbewilligungen (PKV)
Stand: 18:27 Uhr
Stadt Zürich: Einsatzbeschränkung Laubbläser
Darum geht es: In der allgemeinen Polizeiverordnung soll neu festgehalten werden, dass man nur noch elektrische Laubbläser benutzen darf. Und nur noch in den Monaten Oktober bis Dezember. Laubbläser und Laubsauger mit Benzin sollen somit verboten werden.
Die Resultate:
Einsatzbeschränkung Laubbläser und Laubsauger, Teilrevision der Allgemeinen Polizeiverordnung
Stand: 18:27 Uhr
Nationale Vorlagen
Steuer auf Zweitliegenschaften
Eigenmietwert
Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.
E-ID
E-ID
Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.
