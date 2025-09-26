Die Stadt Zürich stimmt am Sonntag unter anderem über das Jahresabo für den Zürcher ÖV für 365 Franken ab. Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag in der Stadt Zürich abgestimmt

Am 28. September 2025 wird in der Stadt Zürich abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kommunaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus der Stadt Zürich dazu.

Stadt Zürich: «VBZ-Abo für 365 Franken»

Die VBZ umfasst die Trams und Busse der Stadt Zürich. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Volksinitiative schlägt vor, dass Einwohner der Stadt Zürich weniger für ein Jahres-Abo für die 2. Klasse der Zone 110 bezahlen sollen. Erwachsene sollen künftig 365 anstatt 809 Franken bezahlen. Kinder und Jugendliche sogar 185 statt 586 Franken.

Stadt Zürich: Parkkartenverordnung

In der Stadt Zürich gibt es rund 32 000 Parkplätze in der blauen Zone. Bild: Susi Bodmer / DIV

Darum geht es: Der Zürcher Gemeinderat hat eine neue Parkkarten-Verordnung beschlossen. Anwohner sollen nur eine Anwohner-Parkkarte erhalten, wenn sie keine privaten Parkplätze nutzen können. Der Preis dieser richtet sich nach dem Gewicht des Fahrzeugs. Auch Handwerker sollen eine Gewerbe-Bewilligung erhalten, die ihnen das Parkieren vor Baustellen vereinfacht.

Stadt Zürich: Einsatzbeschränkung Laubbläser

Für bewilligte Arbeiten sollen die elektrischen Laubbläser im ganzen Jahr eingesetzt werden dürfen. Bild: Shutterstock

Darum geht es: In der allgemeinen Polizeiverordnung soll neu festgehalten werden, dass man nur noch elektrische Laubbläser benutzen darf. Und nur noch in den Monaten Oktober bis Dezember. Laubbläser und Laubsauger mit Benzin sollen somit verboten werden.

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu: Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

