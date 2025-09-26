bedeckt12°
Abstimmungen 2025

Alles zu den Abstimmungen am 28. September in der Stadt Zürich

Alle Resultate zu den Abstimmungen in der Stadt Zürich im Februar 2025.
Die Stadt Zürich stimmt am Sonntag unter anderem über das Jahresabo für den Zürcher ÖV für 365 Franken ab.Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag in der Stadt Zürich abgestimmt

Am 28. September 2025 wird in der Stadt Zürich abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kommunaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus der Stadt Zürich dazu.
26.09.2025, 17:3926.09.2025, 17:39

Stadt Zürich: «VBZ-Abo für 365 Franken»

Ein VBZ Flexity-Tram der Linie 4 faehrt auf der Pfingstweidstrasse in Richtung Bahnhof Altstetten, fotografiert am 19. Maerz 2021 in Zuerich. Seit Sommer 2020 im Einsatz ist das Flexity energieeffizie ...
Die VBZ umfasst die Trams und Busse der Stadt Zürich.Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Volksinitiative schlägt vor, dass Einwohner der Stadt Zürich weniger für ein Jahres-Abo für die 2. Klasse der Zone 110 bezahlen sollen. Erwachsene sollen künftig 365 anstatt 809 Franken bezahlen. Kinder und Jugendliche sogar 185 statt 586 Franken.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Volksinitiative «VBZ-Abo für 365 Franken»

Stand: 18:27 Uhr

Noch keine Resultate

Stadt Zürich: Parkkartenverordnung

Parkplatz Balsberg beim Flughafen Zürich.
In der Stadt Zürich gibt es rund 32 000 Parkplätze in der blauen Zone.Bild: Susi Bodmer / DIV

Darum geht es: Der Zürcher Gemeinderat hat eine neue Parkkarten-Verordnung beschlossen. Anwohner sollen nur eine Anwohner-Parkkarte erhalten, wenn sie keine privaten Parkplätze nutzen können. Der Preis dieser richtet sich nach dem Gewicht des Fahrzeugs. Auch Handwerker sollen eine Gewerbe-Bewilligung erhalten, die ihnen das Parkieren vor Baustellen vereinfacht.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Parkkartenverordnung, Neuerlass der Verordnung über die Parkierungs- und Zufahrtsbewilligungen (PKV)

Stand: 18:27 Uhr

Noch keine Resultate

Stadt Zürich: Einsatzbeschränkung Laubbläser

Laubbläser
Für bewilligte Arbeiten sollen die elektrischen Laubbläser im ganzen Jahr eingesetzt werden dürfen.Bild: Shutterstock

Darum geht es: In der allgemeinen Polizeiverordnung soll neu festgehalten werden, dass man nur noch elektrische Laubbläser benutzen darf. Und nur noch in den Monaten Oktober bis Dezember. Laubbläser und Laubsauger mit Benzin sollen somit verboten werden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Einsatzbeschränkung Laubbläser und Laubsauger, Teilrevision der Allgemeinen Polizeiverordnung

Stand: 18:27 Uhr

Noch keine Resultate

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

0 Stände

0 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

E-ID

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

0 Stände

0 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

(nib)

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID

Mehr zu den Abstimmungen:

Analyse
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
