AHV-Reform: Tiefster Geschlechtergraben bei einer Abstimmung

Eine knappe Mehrheit von 50.6 Prozent hiess am 25. September die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre gut. Die Zusatzfinanzierung erhielt 55 Prozent Zustimmung. (sda)

Das Gros der Männer sah keinen Grund für eine frühere Pensionierung der Frauen. Die Frauen begründeten ihre Ablehnung grösstenteils mit den nach wie vor bestehenden Lohnunterschieden. Diese müssten zuerst behoben sein, bevor eine Rentenalterserhöhung in Frage komme.

64 Prozent der Männer stimmten dem höheren Frauenrentenalter zu, weist die Vox-Analyse des Meinungsforschungsinstituts gfs.bern aus. Bei den Frauen waren es lediglich 38 Prozent. Bei der Zusatzfinanzierung präsentierte sich die Lage ähnlich: 66 Prozent Ja bei den Männern und 45 Prozent bei den Frauen. Einen derart grossen Geschlechterunterschied gab es noch nie in einer Vox-Analyse.

Generell waren die beiden Vorlagen mit dem höheren Frauenrentenalter und der Zusatzfinanzierung durch eine höhere Mehrwertsteuer bei der eidgenössischen Abstimmung am 25. September die wichtigste Vorlage und der Beweggrund für die Beteiligung. Das führte zur höchsten Stimmbeteiligung im laufenden Jahr.

Die Abstimmung über die AHV-Reform mit dem höheren Frauenrentenalter am 25. September hat Männer und Frauen geschieden wie niemals zuvor. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern betrug rekordhohe 26 Prozentpunkte, wie aus der Vox-Analyse vom Freitag hervorgeht.

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam hat an der Heim-WM die Pflicht erfüllt und steht nach seinem erdauerten 3:1-Sieg gegen Lettland in den Halbfinals. Dort wird am Samstag vermutlich Tschechien der Gegner sein.

Mittlerweile stehen für die Schweizer bloss noch zwei Spiele aus – mit einem Sieg hätte man eine Medaille auf sicher, mit zwei gar erstmals den Titel gewonnen. Das Team von Nationaltrainer David Jansson hat den knapp 5500 Zuschauern in der neuen Swiss Life Arena in Zürich auch gegen Lettland bewiesen, dass träumen weiterhin erlaubt ist. Nach dem ärgerlichen Auftakt-Remis gegen Norwegen, der Rehabilitation mit dem überzeugenden 7:5 gegen Mitfavorit Finnland und einem soliden 9:3 gegen die Slowakei wurde nun auch die Viertelfinal-Hürde überwunden.