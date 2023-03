AHV-Sparpaket sorgt bei Politikern von links bis rechts für Empörung

Dass nun, kurz nach der CS-Rettung, bei der AHV gespart werden soll, verärgert einige Politikerinnen. Bild: keystone

«#SarcasmAlert»! AHV-Sparpaket nach CS-Milliarden-Rettung sorgt für mächtig Ärger

Die Finanzministerin Karin Keller-Sutter soll demnächst ein neues AHV-Sparpaket vorstellen. Dies berichtet der Tages-Anzeiger. Demnach sollte der Bundesbeitrag an die AHV während fünf Jahren um jährlich 190 Millionen Franken reduziert werden.

Die Vorankündigung des Sparpakets sorgt auf Twitter von links bis rechts für Frust. Dies aus zwei Gründen. Der erste ist, dass Bund und SNB haben vor rund zehn Tagen angekündigt haben, dass sie sich im Ernstfall bei der CS-Rettung mit 200 Milliarden Franken engagieren würden. Der zweite Grund ist, dass die Schweizer Stimmbevölkerung vor rund einem halben Jahr die AHV-Reform angenommen hat.

Matthias Bregy von der Mitte: «Das passt nicht zusammen!»

Der Mitte-Parteipräsident, Gerhard Pfister, verfasst einen kecken Tweet, in dem er Keller-Sutter auffordert, die AHV-Bezügerinnen in Ruhe zu lassen. Die Rechnung, die Pfister macht, erschliesst sich dem Leser jedoch nicht ganz.

Die Mitte verweist auf Anfrage von watson zudem auf einen Tweet von Mitte Fraktionspräsident Matthias Bregy. Der Tweet wurde unter anderem von dem Mitte-Parteipräsident, Gerhard Pfister, retweetet.

Bregy zeigt sich empört und kritisiert, dass sein eigener Vorschlag abgelehnt wurde. Zudem sei der Ansatz von seinem Parteikollegen, Beat Rieder, geeignet für genau solche Situationen. Dieser wurde aber in den beiden Räten noch nicht abschliessend behandelt.

Balthasar Glättli von den Grünen: «#SarcasmAlert»

Balthasar Glättli, der Parteipräsident der Grünen, ist ebenfalls unzufrieden. Er findet nur noch sarkastische Worte für das, was sich auf dem Finanzplatz Schweiz aktuell abspielt.

Fabian Molina von der SP: «Vertrauen in die Demokratie wird zerstört»

Fabian Molina von der SP findet klare Worte für das Sparpaket. Die bürgerliche Finanz- und Wirtschaftspolitik ist seiner Meinung nach absurd und ungerecht und zerstöre das Vertrauen des Volkes in die Demokratie.

Die SP äussert sich auch auf Instagram zu dem Sparpaket. Scheinbar fehlen der Partei die Worte, denn sie schreibt nur: «Kannst du dir nicht ausdenken.»

Roger Köppel von der SVP: «Bin gespannt, wie man das erklärt»

Für ein Mal sind sich SP und SVP einig, wie Fabian Molina stellt auch der SVP-Nationalrat die Schweizer Bevölkerung ins Zentrum seines Tweets. Er fragt sich, wie Keller-Sutter das Sparpaket gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern rechtfertigen wird.

Die SVP sagt auf Anfrage von watson zudem: «Das ist ein ganz übler Taschenspielertrick. Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter will das Loch in der Bundeskasse mit einem neuen Loch in der AHV-Kasse stopfen. Das geht gar nicht. Mit der AHV-Abstimmung haben wir erst kürzlich und knapp, genau dieses AHV-Loch zu stopfen und die Renten zu sichern versucht.»