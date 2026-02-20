Jeff Bezos Neues KI-Start-up «Project Prometheus» soll nach Zürich kommen

Mehr «Schweiz»

Im November 2025 gab der Unternehmer und Gründer des Onlineversandhändlers Amazon, Jeff Bezos, bekannt, dass er ein KI-Start-up gründen wird. Dies trägt den Namen «Project Prometheus».

Der Amazon-Gründer ist 2021 als CEO des Onlineversandhändlers zurückgetretten. Bild: keystone

Nun soll das Unternehmen von Bezos auch ein Büro in der Schweizer Stadt Zürich eröffnen, wie der «Tages Anzeiger» berichtet. Einer der Gründungsmitglieder der KI-Firma, Christian Bodnar, schrieb Anfang Januar auf der Social-Media-Plattform, dass man in Zürich, San Francisco und London erfahrene «Research Engineers» einstellen würde.

Laut einem entsprechenden LinkedIn-Post von Bodnar möchten sie Leute einstellen, die mit dem Training von grossen KI-Modellen Erfahrung haben.

Stand heute, 20. Februar 2026, findet man drei Personen, die bei Project Prometheus in Zürich angestellt sind. Einer davon soll der KI-Forscher und Investor Nal Kalchbrenner sein. Er hat im Januar 2026 noch, im Rahmen des WEF in Davos, an einem Panel zu Künstlicher Intelligenz teilgenommen.

Jeff Bezos selbst soll Co-Geschäftsführer der Firma werden. An seiner Seite werde der Physiker und Chemiker Vikram Bajaj stehen. Dieser hat zuvor bei Unternehmen wie Google gearbeitet.

Der Physiker Vikram Bajaj. Bild: screenshot / signal

Das Unternehmen Project Prometheus startet mit einem Startkapital von 6,2 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht rund 4,8 Milliarden Schweizer Franken.

Informationen zur Grösse und dem Standort des «Project Prometheus»-Büros gibt es bis anhin keine. Laut dem «Tages Anzeiger» will die Firma zum offiziellen Standort keine Angaben machen. Zumindest nicht vor der offiziellen Bekanntgabe. Wann diese stattfindet, ist jedoch nicht bekannt. Auch welche Projekte oder Produkte Bezos KI-Firma entwickeln oder auf den Markt bringen wird, ist bis anhin nicht bekannt.

Laut der «New York Times» will Bezos Unternehmen Künstliche Intelligenzen entwickeln, die in der Raumfahrt, Autos und Computern eingesetzt werden können. (nib)