Beschuldigte sagt in Trogen AR nur wenig zu mutmasslichem Betrug

«Ich kann dazu keine Aussagen machen», sagte die Beschuldigte am zweiten Prozesstag mehrmals auf Fragen des vorsitzenden Richters. Dieser fragte die Beschuldigte, eine heute 48-jährige Frau, wie sie sich zu mehreren in der Anklageschrift gemachten Vorwürfen äussere.

Die Beschuldigte im Prozess am Kantonsgericht in Trogen rund um einen mutmasslichen Stiftungsbetrug hat am Dienstag nur wenig zu den Anschuldigungen gegen sie gesagt. Es geht um Gelder von über 300'000 Franken, die sie teilweise zweckwidrig verwendet haben soll.

Schweiz will WHO mit 66 Millionen Franken unterstützen

Die Schweiz will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 2025 bis 2028 mit zusätzlichen umgerechnet rund 66 Millionen Franken unterstützen. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider forderte am Montag in Genf eine «starke» Organisation, die «an die Herausforderungen angepasst» sei.