Sportkletterin stürzt am Aescher ab und verletzt sich

Ein 34-jährige Sportkletterin ist am Freitagmittag im Klettergarten am Aescher bei Wasserauen AI abgestürzt. Die Rega flog sie gemäss Polizeiangaben mit mittelschweren Verletzungen ins Spital.

Aescher bei Wasserauen. Bild: imgur

Die 34-Jährige war Teil einer Gruppe von Sportkletterern, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Samstag schrieb. Die Kletterer seien in unwegsamen Gelände unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage von Keystone-SDA. Deshalb sei die Rega aufgeboten worden.

Zum Zustand der Verunfallten lagen am Samstag noch keine neuen Erkenntnisse vor, wie die Sprecherin weiter ausführte. Ihre Verletzungen seien im mittelschweren Bereich. Den Absturz untersucht derzeit ein Team der alpinen Einsatzgruppe der Polizei unter der Leitung der Staatsanwaltschaft. (sda)