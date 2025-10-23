bedeckt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Arbeitswelt

Altersdiskriminierung: Nur jedes fünfte Unternehmen rekrutiert Ü55

Altersdiskriminierung: Nur jedes fünfte Unternehmen rekrutiert Ü55

23.10.2025, 10:0523.10.2025, 10:05

Schweizer Unternehmen bekennen sich zwar öffentlich zur Beschäftigung älterer Mitarbeitender, bei der Umsetzung hapert es jedoch. Das zeigt die am Donnerstag publizierte Untersuchung «55plus in der Altersfalle».

Die Studie basiert auf einer Umfrage des Beratungsunternehmens von Rundstedt und des Fachmagazins HR Today unter über 1500 HR-Managern und Führungskräften. Zwar befürworten gut zwei Drittel eine gezielte Rekrutierung von über 55-Jährigen – umgesetzt wird dies aber nur bei jedem fünften Unternehmen.

Schon ab 46 Jahren wächst heute das Risiko, aus dem Arbeitsmarkt herauszufallen und in der Sozialhilfe zu landen. Teilnehmerinnen einer Kundgebung gegen die Altersdiskriminierung in Bern. (Archivbild)
Demo gegen Altersdiskriminierung. (Archivbild)Bild: KEYSTONE

Trotz Fachkräftemangel kaum Flexibilität beim Pensionierungsalter

Widersprüche zeigen sich auch, wenn es um die Pensionierung geht: 57 Prozent möchten die Weiterbeschäftigung über das reguläre Pensionierungsalter hinaus fördern, was aber nur von 43 Prozent der Firmen mitgetragen wird. Gut drei Viertel der Befragten beobachten zudem eine allgemeine Altersdiskriminierung – trotz Fachkräftemangel.

Laut von Rundstedt-CEO Pascal Scheiwiller offenbart die Studie, «wie stark in vielen Firmen die Realität der Personal- und Führungsarbeit von den öffentlichen Bekenntnissen abweicht». Ursache seien mangelnde Erfahrung, fehlender Mut und eine Kultur, die Frühpensionierungen als Privileg statt als Problem betrachte.

Die Autoren fordern eine strategisch verankerte 50plus-Personalpolitik, getragen von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat, um den demografischen Wandel aktiv zu gestalten. Nur so lasse sich das Potenzial erfahrener Mitarbeitender langfristig sichern und der Fachkräftemangel wirksam abfedern. (rbu/sda/awp)

Mehr zum Thema:

Ü55 und gekündigt
«Chef will alten Knochen kündigen» – 3 ältere Arbeitnehmer packen aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
4
Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
5
Vier Tote bei Explosion in russischer Fabrik +++ Russland startet Atom-Manöver
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
«Ich hoffe, es gibt Proteste» – SP-Molina regt sich über Trump am WEF auf
4
Geflüchtete sollen nicht mehr in ihre Heimat reisen dürfen – nur noch in Ausnahmefällen
5
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Meistgeteilt
1
Bald kostet ein Euro weniger als 90 Rappen – was das für die Schweiz bedeutet
2
Mit diesen Methoden schwächen die Ukrainer Putin nachhaltig – die Übersicht
3
Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot +++ Pentagon stellt neue Presse-Crew vor
Neue Studie zeigt: Ältere wollen länger arbeiten – doch Firmen schicken sie in Frühpension
23 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz sind 55 Jahre alt oder älter. Gleichzeitig gehen seit 2020 mehr Menschen in Rente, als neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Ohne gezielte Förderung älterer Mitarbeitender könnte es schwierig werden, den Personalbedarf in der Zukunft zu decken, schreibt das Beratungsunternehmen von Rundstedt.
Zur Story