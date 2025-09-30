Salt lanciert ein neues Angebot für TV und Internet. Bild: www.imago-images.de

Salt lanciert neues Angebot für Internet und Fernsehen Zuhause – und es wird teurer

Salt hat sein Angebot für Glasfaser-Internet, Fernsehen und Streaming überarbeitet. Neu erhalten Kundinnen und Kunden Zugriff auf Filme und Serien. Trotz Preiserhöhung bleibt Salt billiger als Swisscom und Sunrise. Die Details.

Stefan Ehrbar / ch media

So gut wurde eine Preiserhöhung selten verkauft: Mit Videos von glücklichen Kunden, einer interaktiven Präsentation und unter Applaus von Mitarbeitenden und Partnern verkündete Salt-Chef Max Nunziata am Dienstag in Zürich die Lancierung des Angebots «Home+».

Nichts weniger als eine «neue Ära» versprach der Chef des drittgrössten Telekom-Anbieters. Home+ ist eine Weiterentwicklung des «Home»-Angebots, das Internet für zu Hause sowie ein TV-Angebot beinhaltet. Das neue Paket kann mehr, ist aber auch teurer.

Wie bisher ist das Angebot nur für Kundinnen und Kunden mit einem Glasfaser-Anschluss zugänglich. Sie erhalten Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Die neuen Internet-Boxen sind mit dem Standard WiFi 7 ausgestattet, der gegenüber dem vorherigen WiFi 6 mehr Geschwindigkeit und eine tiefere Reaktions-Geschwindigkeit – Latenz genannt – verspricht. Eine tiefe Latenz ist insbesondere für Gaming wichtig.

Fürs Fernsehen können Kundinnen und Kunden weiterhin zwischen der von Salt entwickelten Box und der Apple-TV-Box entscheiden. Neu inbegriffen ist die Multiroom-Option, also die Möglichkeit, mit einem Abo auf verschiedenen Geräten fernsehen zu können. Die Anzahl der Aufnahmen wurde von 500 auf 1000 erhöht, das 7-Tage-Replay ist neu inbegriffen und muss nicht wie bisher als Option dazugebucht werden.

Inklusive ist zudem neu der Zugriff auf das Streaming-Abo «Sky Show Standard», das einzeln 17.90 Franken pro Monat kosten würde. Dort finden sich Filme und Serien wie «Game of Thrones», «The Last of Us» oder «And Just Like That». In der Westschweiz erhalten Salt-Kunden stattdessen das Pay-TV-Angebot von Canal+.

Teurer, aber immer noch günstiger als die Konkurrenz

Die Verbesserungen haben ihren Preis. Kundinnen und Kunden, die auch ein Handy-Abo bei Salt haben, zahlen für Home+ 49.95 Franken pro Monat statt wie bisher 39.95 Franken für das Home-Angebot, das vorerst weiterhin erhältlich ist. Wer kein Handy-Abo bei Salt abgeschlossen hat, bezahlt neu 69.95 Franken statt wie bisher 49.95 Franken.

Damit bleibt Salt trotzdem deutlich günstiger als die Konkurrenz. Das vergleichbare Angebot bei Sunrise kostet – ohne Zugriff auf Sky Show – im Normalpreis 111.90 Franken pro Monat. Die Swisscom will für ein ähnliches Kombi-Angebot ohne Rabattaktionen 124.80 Franken pro Monat, ebenfalls ohne Zugriff auf einen Streaming-Dienst.

Salt wächst am stärksten von allen drei grossen

Auch dank dieser Preisunterschiede gewann Salt in den vergangenen Jahren von allen drei grossen Telekom-Firmen beim Angebot für zu Hause am meisten Kundinnen und Kunden hinzu und zählt mittlerweile über 300'000 Anschlüsse. Die Swisscom hingegen verlor 2024 Abonnenten von TV- und Internet-Anschlüssen. (aargauerzeitung.ch)