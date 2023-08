«Wir sehen jetzt aber eine Verschlechterung der Sicherheitslage»: Thomas Süssli am Donnerstag in Kloten. Bild: keystone

Mit diesen 3 Punkten will Armeechef Süssli die Verteidigung der Schweiz reformieren

Mehr «Schweiz»

Armeechef Thomas Süssli hat an einer Medienkonferenz vom Donnerstag in Kloten ZH bekannt gegeben, in welche Richtung sich die Armee in den kommenden Jahren entwickeln soll. «Wir werden uns wieder auf die Verteidigung ausrichten», stellte er klar.

Ein Bericht, den Süssli den Medien vorstellte, zeigt drei Schwerpunkte zum Ausbau der Verteidigungsfähigkeit auf. Neben der internationalen Zusammenarbeit werden die Nutzung des technologischen Fortschritts und eine Anpassung in kleinen Schritten statt mit grossen Reformen genannt.

Armeechef Thomas Süssli hat an einer Medienkonferenz vom Donnerstag in Kloten ZH eine verstärkte internationale Kooperation gefordert, insbesondere mit der Nato, der EU und Nachbarstaaten. Die Schweiz könne so einen Beitrag an die Sicherheit in Europa leisten.

Hier kannst du Süsslis Auftritt sehen: Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Der Angriff von Russland auf die Ukraine sei eine eigentliche Zäsur, sagte Süssli vor den Medien. Diese Rückkehr zur Machtpolitik führe zu vermehrtem Aufrüsten in Europa. Die Schweizer Armee jedoch sei ein Produkt der Reform «Armee 21», mit der die Armee auf Schutzaufgaben ausgerichtet wurde.

Die internationale Kooperation soll mit EU, Nato und den Nachbarstaaten erfolgen. Geplant ist diese bei Ausbildung, Beschaffungen und Übungen.

«Wir sehen jetzt aber eine Verschlechterung der Sicherheitslage», sagte Süssli weiter. Um die Schweizer im Notfall verteidigen zu können, beabsichtigt die Armee deshalb eine «adaptive Weiterentwicklung». Keine weitere grosse Reform also, sondern kleinere Schritte, die rascher umgesetzt werden können. Für grosse Reformen fehle die Zeit.

Als Beispiele nannte Süssli etwa die Stärkung der Bodentruppen. Um diese für Häuserkampf zu trainieren, werde die Schweizer Armee auch im Ausland trainieren. Abgesegnet sind die Pläne politisch noch nicht. Der Bericht, den Süssli vorstellte, soll jedoch die Stossrichtung vorgeben. (sda)