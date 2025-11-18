recht sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Öl fliesst in Zugersee bei Armee Übung

Bei Truppenübung fliessen hundert Liter Öl in den Zugersee

18.11.2025, 15:3518.11.2025, 15:35

Bei einer Übung der Schweizer Armee sind am Montagmittag rund hundert Liter Öl in den Zugersee geflossen. Nach Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden handelte es sich um biologisch abbaubares Öl. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre.

Soldaten ddes Gebirgsinfanterie Bataillon 29 er Schweizer Armee ruecken vor bei einem Gefechtsschiessen, aufgenommen am Dienstag, 27. Mai 2025, in Chur. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller).
Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Öls stoppen. (Symbolbild)Bild: keystone

Gemäss der Mitteilung vom Dienstag pumpten Armeeangehörige anlässlich einer Truppenübung mit einer Hydraulikpumpe Wasser aus dem Zugersee. Bei der Pumpe gab es einen Druckabfall, zudem wurde im See Öl festgestellt. Die Pumpe wurde darauf ausgeschaltet.

Die Feuerwehren der Gemeinden Risch und Zug stoppten die Ausbreitung des Öls mit einer Sperre. Wieso das Öl in den See gelangen konnte, stand am Dienstagnachmittag noch nicht fest. Die Militärpolizei hat nach Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden eine Untersuchung eingeleitet. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Istanbul-Vergiftung
1 / 5
Istanbul-Vergiftung

In Istanbul sterben eine Mutter und ihre zwei Kinder infolge einer mutmasslichen Lebensmittelvergiftung.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Irland qualifiziert sich in allerletzter Minute für die WM – die Fans rasten aus
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Doppelt so viele Teenager-Unfälle: Mindestalter 16 steht für Töffs auf der Kippe
Die Schweiz hat mit der EU gleichgezogen und das Mindestalter für 125er-Töffe auf 16 Jahre gesenkt. Wegen steigender Unfallzahlen stellt der Bundesrat diese Massnahme nun auf den Prüfstand.
Die Schweiz hat ihre Normen fürs Töfffahren an jene der EU angepasst: Seit 2021 darf man sich bereits mit 16 anstatt mit 18 Jahren auf ein 125er-Motorrad setzen. Mit diesen Gefährten kann man zügig beschleunigen und auch auf der Autobahn fahren.
Zur Story