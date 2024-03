Armeechef Thomas Süssli äussert sich regelmässig deutlich zum Zustand der Armee. Bild: sda

«So geht es nicht»: Bundesrat Cassis rüffelt Armeechef Süssli vor 200 Offizieren

Armeechef Thomas Süssli äussert sich in letzter Zeit deutlich zu Investitionen in die Armee. Von Bundesrat Cassis gab es deswegen eine deutliche Massreglung.

Aussenminister Ignazio Cassis gab diesen Monat an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Offiziersgesellschaft Armeechef Thomas Süssli einen «ZS» – also einen Zusammenschiss, wie es in der Armee heisst. Er rüffelte ihn vor versammeltem Publikum, während der Armeechef gar in der ersten Reihe sitzt. Anwesend waren Politikerinnen, Medienschaffende und rund 200 Offiziere, wie der «Tagesanzeiger» berichtet.

Süssli liess sich nichts anmerken. In letzter Zeit kommunizierte er offensiv und warnte mit drastischen Worten. Die Schweiz könne gar «das Heer verlieren», er könne die Situation nicht verantworten, es brauche Investitionen in die Armee.

Cassis äusserte seinen Unmut darüber deutlich:

«Der Bundesrat war sehr unerfreut, dass es zu dieser medialen Dissonanz gekommen ist. Wo war das Problem? Kommunikation. Das darf nicht sein, gerade in einer schwierigen Zeit.»

Süssli liess sich nichts anmerken, doch er dürfte sich darüber geärgert haben, setzt er doch viel Wert auf eine gute Kommunikation, für die er eigentlich auch bekannt ist, so der Tages-Anzeiger.

Bundesrat Ignazio Cassis während einer Pressekonferenz. Bild: keystone

Cassis fuhr für einmal ganz undiplomatisch fort:

«Entweder ändern wir die Lage, oder wir ändern den Chef.»

Der Aussenminister lässt keinen Zweifel daran, dass er findet, dass der Armeechef eine Grenze überschritten habe: «Bitte passen Sie auf – jedem seine Verantwortung! Sonst gibt es ein Chaos. Es ist das Schlimmste, was in einer Krisensituation passieren kann, wenn wir nervös und chaotisch werden», sagt Cassis weiter.

Süssli hatte sich in den vergangenen Wochen klar zur Sicherheitslage in Europa geäussert und auch vor einer Wiederwahl Trumps gewarnt: Diese würde eine Krise der NATO bedeuten. (rbu)