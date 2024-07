Unwetter-Armeeeinsatz im Wallis endet am Mittwoch

Wie geplant beendet die Schweizer Armee ihren Einsatz nach den schweren Unwettern im Wallis am Mittwoch. Sie steht jedoch in anderer Form weiterhin zur Verfügung, falls der Kanton oder die Gemeinden darum ersuchen.

«Unsere Hilfe im Rahmen der Verordnung über die militärische Katastrophenhilfe endet im Wallis am Mittwoch um 12 Uhr», sagte Jean-Claude Gagliardi, der Einsatzleiter der Armee, am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Insgesamt waren 157 Armeeangehörige seit Anfang vergangener Woche im ganzen Kanton im Einsatz, hauptsächlich in Saas-Grund, im Goms und im Val d'Anniviers, um Schutt wegzuräumen.

Nach diesem Noteinsatz können der Kanton und die Gemeinden die Armee in einer anderen Form um Unterstützung bitten. «Der Kanton Wallis nimmt derzeit eine Bestandsaufnahme der Arbeiten vor, die in den verschiedenen betroffenen Gemeinden noch zu erledigen sind», sagte die Chefin des kantonalen Führungsstabs, Marie-Claude Noth-Ecoeur. Der Zivilschutz bleibe bis auf Weiteres im Einsatz.

Das Wallis war am vorletzten Wochenende von schweren Unwettern heimgesucht worden und hatte die Hilfe der Schweizer Armee angefordert. (rbu/sda)