Spardruck: Schweizer Armee sagt Grossanlässe ab

Die Schweizer Armee führt zwei geplante Grossanlässe und weitere Veranstaltungen nicht durch. Sie begründete den Verzicht mit der «angespannten finanziellen Situation».

Angehörige der Schweizer Armee beim Empfang von Emmanuel Macron. Bild: keystone

Ende August hätte auf dem Militärflugplatz Emmen die Luftwaffe die Air Spirit 24 durchführen wollen, für 2025 war in Bière VD mit der Defense 25 ein Grossanlass der Bodentruppen vorgesehen. Auf diese und weitere Veranstaltungen werde aus finanziellen Gründen verzichtet, teilte die Armee am Freitag mit.

Wie viel mit dem Verzicht gespart werde, lasse sich nicht beziffern, sagte Armeesprecher Stefan Hofer auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Finanzprobleme der Armee liessen sich damit nicht lösen, doch sei es ein sichtbarer Schritt.

Die Grossanlässe der Armee locken jeweils zehntausende Personen an. Die Armee will mit diesen der Öffentlichkeit die Gelegenheit bieten, sich ein Bild über die Leistungsfähigkeit der Luftwaffe zu machen. Die Anlässe seien auch wichtig, um Vertrauen und Reputation aufzubauen, hiess es in der Mitteilung. (sda)