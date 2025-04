Immer mehr Armee-Blindgänger in Schweizer Wanderregionen gefunden

Besonders in Wander- und Freizeitregionen zeige sich, wie wichtig Wachsamkeit und überlegtes Handeln bei Munitionsfunden sei, betonte die Armee in einer Mitteilung vom Montag. Vor allem aus den Kantonen Bern, Graubünden und Wallis gingen viele Meldungen ein . In diesen Kantonen gebe es nicht nur beliebte Wandergebiete, sondern auch militärische Übungsareale.

Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Zermatt und Visp eingeschränkt

Die Strecke der Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Zermatt und Visp im Kanton Wallis ist am Sonntag aufgrund einer Fahrleitungsstörung eingeschränkt gewesen. Der Unterbruch ereignete sich am zwischen Täsch VS und St. Niklaus VS.