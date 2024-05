Kampfjet-Landung auf der A1: Sechs F/A-18-Jets sollen landen

Mit der Übung teste die Luftwaffe die Dezentralisierung als passive Luftverteidigungsmassnahme. Dabei gehe es darum, Truppe und Material innert kürzester Zeit im ganzen Land zu verteilen. Der Test sei notwendig, da die Mittel der Luftwaffe auf ihre drei Militärflugplätze in Payerne, Meiringen BE und Emmen LU konzentriert sind. Das mache sie verwundbar, schrieb die Luftwaffe.

Bei der militärischen Übung auf der Autobahn A1 zwischen Avenches und Payerne im Kanton Waadt starten voraussichtlich acht Kampfjets des Typs F/A-18. Das Autobahn-Teilstück werde für maximal 36 Stunden gesperrt sein, teilte die Schweizer Luftwaffe am Donnerstag mit.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

13 Kinder mussten ins Spital – hier ist der Eichenprozessionsspinner in der Schweiz verbreitet

Neue Pendler-Statistik zeigt, welche Verkehrsmittel in der Schweiz am beliebtesten sind

So gefährlich ist die «Achse des Bösen»

Djokovic deutet private Probleme an und sagt: «Alles ausser Titel wäre unbefriedigend»

Russisches Regiment verschwindet spurlos in den eigenen Reihen

Nach Kahlschlag – SP: «Es gibt keinen Grund, die Präsenz der Post zu reduzieren»

Kahlschlag bei der Post. Bis 2028 sollen nur noch 600 selbst geführte Filialen existieren. In anderen Worten: Von den aktuell existierenden 768 Poststellen werden rund 170 dicht gemacht. Jede fünfte Filiale existiert in vier Jahren also nicht mehr. Stellen dürften deswegen keine abgebaut werden.