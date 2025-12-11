wechselnd bewölkt
Autofahrerin stirbt in Uster ZH nach Kollision mit Lastwagen

ARCHIVBILD ZUM ANSTIEG DER KRANKENKASSENPRAEMIEN UM 1,2 PROZENT 2019, AM MONTAG, 24. SEPTEMBER 2018 - Sicht in ein Ambulanz Fahrzeug anlaesslich des &quot;Tag der offenen Tuer&quot; im Spital Einsiede ...
Die 26-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn.Bild: KEYSTONE

Autofahrerin stirbt in Uster ZH nach Kollision mit Lastwagen

11.12.2025, 21:4911.12.2025, 21:49

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend nach einer Frontalkollision mit einem Lastwagen auf der Aathalstrasse zwischen Uster und Wetzikon ZH gestorben. Die 26-Jährige geriet zuvor aus laut der Polizei noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Die Frau war kurz nach 16.30 Uhr unterwegs, als sie in der leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und beim Aufprall schwer verletzt wurde, wie die Polizei am Abend weiter mitteilte.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die 26-Jährige durch einen Notarzt mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Dort erlag sie wenig später ihren schweren Verletzungen. Der 53-jährige Lastwagenchauffeur blieb derweil unverletzt.

Die Kantonspolizei klärt die genaue Unfallursache in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ab. Die Aathalstrasse blieb wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt. (sda)

