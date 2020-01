Schweiz

Bild: AP

Dreckschleudern: So viel zusätzliches CO2 produziert die Schweizer SUV-Flotte

Herr und Frau Schweizer mögen SUV. Fast jeder zweite Neuwagen gehört mittlerweile zu den grossen und schweren Pseudogeländewagen. Von den 4,6 Millionen registrierten Personenwagen waren 2018 850'000 SUV.

Es wird Zeit für eine Milchbüechlirechnung.

Herr und Frau Schweizer legten 2018 durchschnittlich rund 14'800 Kilometer in ihren Autos zurück.

Wenn 850'000 SUV je 14'800 Kilometer fahren, läppert sich was zusammen: 12'580'000'000 Kilometer – 12,6 Milliarden Kilometer. Die Schweizer SUV-Flotte legte 2018 12,6 Milliarden Kilometer zurück. Und bei jedem Kilometer entstand ein bisschen «unnötiges» CO 2 .

Stellt sich die Frage, wie viel unnötiges CO 2 .

Die beliebtesten 10 SUV-Modelle in der Schweiz produzieren zwischen 120 und 190 Gramm CO 2 pro Kilometer. Der Einfachheit halber rechnen wir mit (gnädigen) 150 Gramm pro Kilometer. Gnädig deshalb, weil Modelle wie der Porsche Cayenne (je nach Antriebsart) und ähnliche Modelle diesen Wert klar sprengen. Gnädig aber auch deshalb, weil Praxistests ergeben haben, dass die hier verwendeten Herstellerangaben im täglichen Gebrauch weit überschritten werden.

Und wie gross ist die Differenz zu einem «normalen» PKW?

Ein durchschnittliches SUV verbraucht laut IEA (International Energy Agency) rund 25 Prozent mehr Benzin/Diesel als ein durchschnittlicher mittelschwerer anderer PKW. Das ergibt für unsere Berechnungen 30 Gramm CO 2 (150 Gramm entsprechen 5/4 der Emissionen eines normalen Fahrzeugs. 150 Gramm/5 = 30 Gramm).

Und nun die Milchbüechlirechnung: 12,6 Milliarden Kilometer à 30 Gramm sind 378'000 Tonnen CO 2 . (12'600'000'000*30/1'000'000).

Als Vergleich: 378'000 Tonnen CO 2 entstehen ...

... bei ca. 430 vollen Flügen (320 Passagiere à 2,6 Tonnen CO 2 ) von Zürich nach New York und wieder zurück.

... wenn 82'000 Einfamilienhäuser mit Öl heizen (1 Haus = 4,680 Tonnen CO 2 pro Jahr).

Wir haben SUVS auf der Hardbrücke für euch gezählt ... Eieiei. Video: watson

Um den zusätzlichen CO 2 -Ausstoss der Schweizer SUV-Flotte pro Jahr zu kompensieren, müssten 81'000 Einfamilienhäuser in der Schweiz ihre Ölheizung durch ein komplett CO 2 -neutrales Wärmesystem ersetzen.

Wie viel sind 81'000 Einfamilienhäuser?

Das sind sämtliche Einfamilienhäuser der Kantone St.Gallen und Neuenburg zusammen. Im Kanton Zürich standen 2018 118'000 Einfamilienhäuser, im Kanton Bern 113'000 und im Aargau 101'000. Der Kanton mit den viertmeisten Einfamilienhäusern (Tessin) kommt auf 75'000.

Die Autoindustrie ist unter Druck Video: srf

