Nach Totalsperre: Bald fahren wieder SBB-Züge durchs Baselbieter Laufental

Die fünfmonatige Totalsperre der SBB-Strecke Aesch–Laufen im Baselbiet findet ein Ende: Vom kommenden Montag an verkehren wieder Züge durch das Laufental. Grund für die Sperrung war der Doppelspurausbau zwischen Grellingen und Duggingen.

Die Totalsperre werde pünktlich aufgehoben, teilten die SBB am Montag mit. Die Bauarbeiten seien mit dem Ende der Totalsperre jedoch noch nicht abgeschlossen.

Vor der Einführung des neuen Fahrplans am 14. Dezember müsse die neue Infrastruktur einer umfassenden Testphase unterzogen werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Bis Mitte 2026 würden zudem noch Abschlussarbeiten ausgeführt.

Während der Totalsperre standen Ersatzbusse im Einsatz. Ein durchdachtes Bahnersatzkonzept und Begleitmassnahmen hätten ein Verkehrskollaps verhindert, schrieb Promotion Laufental, ein privatrechtlicher Verein zur Wirtschaftsförderung. (dab/sda)