Mutter muss Kinder gegen Masern impfen lassen – die Reaktion der Trychler folgt prompt

Mehrfach lehnt das Gericht das Anliegen des Vaters ab. Doch dieser zieht das Urteil weiter. 2020 beschäftigt sich schliesslich das Bundesgericht mit der Frage. Und entscheidet am 16. Juni 2020: In einem Fall, in dem sich die Eltern über das Impfen ihrer Kinder nicht einig sind, müssen die Kesb oder ein Gericht entscheiden . Dabei müssten die Behörden im Interesse des Kindeswohls handeln. «Richtschnur für den Entscheid ist dabei die Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit zur Durchführung der Masernimpfung», schreibt das Bundesgericht.

Absturz von F-35-Jet in den USA: «Schweiz muss mit Verlust von 5 Maschinen rechnen»

In den USA ist ein Kampfjet des Typs F-35 abgestürzt. Sicherheitspolitikerin Priska Seiler Graf rechnet nach dem Unfall für die Schweiz vor: «Bei einer geplanten Einsatzdauer von 30 Jahren müssen wir mit dem Verlust von mehr als fünf Maschinen rechnen.»

Adrian Truluck staunte nicht schlecht, als sie am Sonntag in den Himmel blickte. Was sie sah, war ein Kampfjet in ungewohnter Position. «Seht euch den Jet an. Oh mein Gott, er ist so niedrig», sagte sie gegenüber ihren Kindern.