16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren

Für Esoterikstar Christina von Dreien ist Corona eine Chance und nur «halb so schlimm»

Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion

Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?

Was haben Coronaleugner und Verschwörungserzähler mit Sekten zu tun? Sehr viel

Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen

Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Gott ist in unserem Hirn entstanden und gefangen

Der grösste Stolperstein werden aber die unterschiedlichen persönlichen Bedürfnisse, ideologischen Unterschiede und Ansprüche sein. Denn die neue Bewegung ist so heterogen wie die Szene der Corona-Skeptiker. Und: Die Aktivisten haben nur zwei gemeinsame Nenner: die Ablehnung der Corona-Massnahmen und den Hass auf das politische und gesellschaftliche «System».

Dies werden sie bald erkennen: Wenn sie ihren Lebensunterhalt bei einem Arbeitgeber aus dem verhassten System verdienen müssen, wenn sie in der Migros einkaufen, ein neues Handy brauchen, Saatgut kaufen, ein neues Kniegelenk benötigen usw.

Die Aktivisten werden sich vermutlich ähnlich rasch in interne Konflikte verstricken wie die politischen Organisationen der Corona-Skeptiker. Die Aufbruchseuphorie dürfte erlöschen, wenn die Alltagsprobleme beginnen. Denn ein radikaler Ausstieg aus dem System ist eine Illusion.

Es ist kein Zufall, dass sich ein Teil der Bewegung Graswurzle nennt, erinnert sie doch an die Graswurzel-Bewegung nach der 68er-Revolte. Doch diesmal kommt der subversive Umsturzversuch allerdings von rechts.

Der Tenor in den Schriften und Videos der Urig- und Graswurzel-Gruppen ist klar. Es geht um den Kampf gegen die Eliten, die angeblich die Macht an sich reissen und eine neue Weltordnung errichten wollen. Und um das Schaffen einer neuen autonomen und autarken Schweiz.

Eine zentrale Figur bei Graswurzle ist die Urner Primarlehrerin Prisca Würgler. Sie wehrte sich gegen den «Impfzwang», weigerte sich, in der Schule eine Maske zu tragen und wurde entlassen.

Die rechtslastige, völkisch-esoterische Siedlungsbewegung Anastasia wendet die umstrittene Pädagogik bereits an. Die beiden Expertinnen von Relinfo warnen, die Schulen würden den Kindern umstrittene Inhalte vermitteln und sie nicht qualifizieren für ein Leben ausserhalb der Parallelgesellschaft.

Ein wichtiges Instrument sind die geplanten Schulen mit dem neuen Bildungssystem. Wohin die Reise gehen könnte, zeigt sich daran, dass die Corona-Skeptiker und Esoteriker Interesse an den Methoden des russischen Lehrers Michail Schetinin haben.

Urig will diese Ziele durch ihre Missionstätigkeit und die Schulung der Mitglieder im Aufbau neuer Ortsgruppen erreichen. Das umfangreiche Schulungsprogramm befasst sich auch mit der Schaffung einer neuen Gesellschaft.

Die beiden Bewegungen haben die Sektenberatungsstelle Relinfo der reformierten Kirche alarmiert. In einer Mitteilung schreiben zwei Mitarbeiterinnen: «Während die Bewegungen zu Beginn programmatisch eng an die Coronapolitik, Permakultur und Esoterik geknüpft waren, lässt sich nun eine Hinwendung zu gefährlicher Alternativmedizin, Verschwörungsmythen und eigenen Bildungssystemen erkennen.»

Urig ist klandestiner unterwegs. Namen und Zahlen nennt die Bewegung nicht. Es sollen sich aber bereits mehrere Dutzend Ortsgruppen gebildet haben. Diese sind dezentral in Vereinen organisiert, Graswurzle wird hingegen zentralistisch geführt.

Der Aufbau scheint gut organisiert zu sein. Graswurzle hat laut eigenen Angaben bereits gegen 90 Ortsgruppen. Schon mehrere tausend Aktivisten sollen am Aufbau einer Parallelgesellschaft beteiligt sein. Sie sehen sich als Alternative zum Staat.

Sie planen den Aufbau einer Parallelgesellschaft: Eigene Schulen, eigene Wohn- und Lebensformen, eigene ökonomische Netze, biologische Selbstversorgung, alternative Heilmethoden. Es geht also um die «Erschaffung neuer Lebensbiotope, sei dies im Bereich der regionalen Versorgung, Gesundheit, Bildung und Kultur», wie sie schreiben.

Doch dann ging das Licht plötzlich aus. Das öffentliche Interesse an Corona erlosch, ihre Hoffnungen, die Welt zu verändern, schmolzen dahin. Doch aufgeben wollten sie nicht.

Tschüss, Stau! Reise in unter 2h in die Sonnenstube der Schweiz 😎

Ab in die Parallelgesellschaft: Corona-Skeptiker planen die Revolution von unten

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

40 Tweets und Cartoons, die unsere Gesellschaft in der Klimakrise perfekt beschreiben

Massaker von Oleniwka – die russische Lüge entlarvt in 6 Punkten

PICDUMP 428 – ein Feuerwerk an Lustigkeiten! 🧨

Atomkraftwerk in Saporischschja beschossen + Drei Frachter haben die Ukraine verlassen

Die irrsinnige Geschichte hinter The Joker und seinen Darstellern

Böhse-Onkelz-Fans in Frankfurt: «Er rief ‹Sieg Heil›»

Ab in die Parallelgesellschaft: Corona-Skeptiker planen die Revolution von unten

Das Webb-Teleskop entdeckt Milliarden von Galaxien. Hat Gott sie erschaffen?

Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. So insinuiert es die Bibel, die für strenggläubige Christen das Wort Gottes repräsentiert. Unser Planet markiert für sie das Zentrum des Universums. Was für eine Ehre für uns Erdenbürger! Eine Existenz, die an Exklusivität kaum zu überbieten ist.

Was dieser Gott wohl nicht geahnt hat: Seine Kinder haben sich in den letzten 2000 Jahren geistig mächtig emanzipiert. Glaubten sie zur Zeit von Jesus und noch lang danach, dass die Erde eine Scheibe sei und sich der Himmel wie eine Glocke über dem Planeten wölbe, änderte sich später das Weltbild radikal.