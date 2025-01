Diese Kantone stehen nun unter Vogelgrippe-Beobachtung

Das DGS erinnert daran, dass auch Hobbyhalter mit wenigen Tieren verpflichtet sind, ihre Hühner, Enten, Gänse, Truten, Fasane, Wachteln und so weiter bei der Abteilung Landwirtschaft Aargau zu melden. Die Übertragung des Vogelgrippevirus auf den Menschen sei äusserst selten und nur durch sehr engen Kontakt möglich. Tot aufgefundene Wildvögel sollten nicht berührt und der Jagdaufsicht gemeldet werden. Geflügelprodukte wie Pouletfleisch und Eier könnten jedoch bedenkenlos konsumiert werden. (rbu/sda)

Spezifische Massnahmen gelten für Geflügelhalterinnen und -halter. Sie müssen verdächtige Symptome wie etwa Atemwegserkrankungen, Rückgänge in der Legeleistung und verminderte Futter- und Wasseraufnahme unverzüglich bei einer Tierärztin oder einem Tierarzt melden.

Daher erliess das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) im Dezember eine Verordnung über Massnahmen, um die Verbreitung der Krankheit zu verhindern. Dabei wies die Behörde unter anderem Kontroll- und Beobachtungsgebiete aus. Letztere werden nun auch rheinabwärts bis nach Basel ausgeweitet, wie es in der Bundesverordnung heisst.

Wildlebende Wasservögel überwintern wie alle Jahre an den Gewässern. Im November wurde dabei der erste Vogelgrippe-Fall im Kanton Uri festgestellt, es folgten weitere im Thurgau, Schaffhausen und Bern. Betroffen waren bisher ein Schwan und mehrere Möwen.

