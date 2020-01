Schweiz

Basel

Basel: Rada Airlines fliegt mit Ilyushin Il-62 von Basel nach Syrien



bild: easyspotting.ch

Russischer Uralt-Frachtjet fliegt von Basel nach Syrien – das steckt dahinter

Einst war sie der Stolz der sowjetischen Luftfahrtindustrie: Die letzte flugtüchtige Ilyushin Il-62 landete am Euroairport und transportierte eine Spezialfracht nach Damaskus. Der Trip wirft Fragen auf.

Flugzeugspotter konnten ihr Glück kaum fassen: Am Dienstagmorgen landete eine vierstrahlige Maschine vom Typ Ilyushin Il-62 in Basel und hinterliess beim Aufsetzen eine gigantische Rauchwolke. Der 34-jährige Jet gehörte einst der DDR-Airline Interflug und ist das letzte flugtüchtige Modell in Europa. Mittlerweile fliegt die altehrwürdige Maschine als Frachtjet für die weissrussische Rada Airlines, die für ihre abenteuerlichen Spezialflüge bekannt ist.

Die Landung im Video: Video: YouTube/Rudi van Goch - Aviation Videography

Die Mission

Die aktuelle Mission hatte es ebenfalls in sich. Denn die Il-62 flog von Basel direkt in die syrische Hauptstadt Damaskus. Laut Informationen von Skynews.ch transportierte der Russen-Jet Medikamente eines in Basel ansässigen Pharmaunternehmens in die Krisenregion. Offenbar handelt es sich um eine 600 Kilo schwere Ladung, die eigens gekühlt werden musste. Auf Anfrage von watson bestätigt der Euroairport, dass es sich um einen Transport von Hilfsgütern handelte.

Das Risiko

Aber warum ist ausgerechnet ein russischer Uralt-Frachter einer weissrussischen Airline nötig, um Medikamente aus der Schweiz nach Damaskus zu transportieren? «Es findet sich derzeit kaum eine Airline, die freiwillig nach Syrien fliegt. Denn bei Flügen in Krisenregionen besteht immer ein Risiko», sagt Hansjörg Bürgi, Aviatik-Experte und Chefredaktor von skynews.ch.

bild: zvg/interflug.biz

Die Bruchlandung im Sudan

bild: twitter

Die 34-jährige Maschine hat schon allerlei durchgemacht: Eine der Spezialmissionen führte die Il-62 im Juli 2018 in die sudanesische Hauptstadt Khartum. Bei der Landung kam der Raritäten-Jet von der Piste ab. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, der Jet konnte repariert werden.

Bild: AP/AP

Die zweite, derzeit noch zivil eingesetzte Il-62 betreibt übrigens die nordkoreanische Fluglinie Air Koryo. Diktator Kim Jong-un vertraut der Maschine offenbar nicht mehr. Für seinen Trip nach Singapur benutzte er 2018 eine Boeing 747 der China Airlines.

