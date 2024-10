Die EDU will den ESC in Basel mit einem Referendum bekämpfen – doch die Zeit rennt davon

Der Eurovision Song Contest, der kommenden Mai in Basel stattfindet, ist der Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU) ein Dorn im Auge. Sie will darum das Referendum ergreifen, um zu verhindern, dass Basel rund 35 Millionen Franken für den Anlass ausgibt.

Doch der Kleinpartei läuft die Zeit davon. Sie muss innert 42 Tagen 2000 Unterschriften zusammenbekommen. Dafür hat die EDU tief in die Parteikasse gegriffen und letzte Woche Unterschriftenbögen an die Basler Haushalte verschickt. Das sei teuer, doch das Anliegen entspreche den Überzeugungen der Partei, sagt EDU-Präsident Daniel Frischknecht zum Blick.

«Wir sind voll am Sammeln», sagt Frischknecht. Eine konkrete Zahl zu den bisher erreichten Unterschriften will er nicht nennen. Es sei aber eine Herausforderung, die nötige Unterschriftenzahl zusammenzubekommen.

Der Eurovision Song Contest in Basel findet statt. Bild: keystone

Sollte das Referendum zustande kommen, müsste das Basler Stimmvolk über die 35 Millionen entscheiden. Doch verhindern kann man den ESC in Basel nicht mehr. Der Anlass findet statt – doch ohne Public Viewing im Fussballstadion, ohne Eurovision Village in der Messe Basel und ohne Eurovision Street in der Steinenvorstadt.

