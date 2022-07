Baselland, Solothurn und Zürich: Waldbrandgefahr auf Stufe 3 erhöht

Im Kanton Aargau gilt schon seit längerer Zeit ein Wasserentnahmeverbot an rund einem Dutzend Bächen. (lab/sda)

Zurückhaltung ist auch in der Birsmündung angebracht. Dort sei die Fischdichte derzeit sehr hoch, weil sich die Fische aus dem 24 Grad warmen Rhein in die Birs retten. Um zusätzlichen Stress für die Fische zu vermeiden, sollten die betroffenen Gewässerabschnitte sowie Gewässer mit niedriger Wasserführung aktuell nicht betreten werden.

Die Nacht war tropisch warm – und heute wird es nochmals so richtig heiss

Eine weitere Hitzewelle kommt auf uns zu – was du darüber wissen musst

Als zunehmendes Problem nennt das Amt für Wald beider Basel auch den Wassermangel in den Fliessgewässern. Weil es in letzter Zeit kaum oder wenig geregnet habe, sei die Wasserführung der Gewässer sehr tief. Der Homburgerbach im oberen Kantonsteil habe deswegen bereits ausgefischt werden müssen.

Im Kanton Solothurn erliess das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz die Warnung mit ähnlichen Begründungen. Im Kanton Aargau herrschte am Donnerstag laut dem Naturengefahrenportal des Bundes noch mässige Waldbrandgefahr.

Die Brandgefahr sei je nach der örtlichen Begebenheit gegenwärtig unterschiedlich stark, heisst es. Auf Feldern und Wiesen sowie in stark sonnenexponierten Wäldern sei sie tendenziell grösser. Den Gemeinden steht es entsprechend frei, aufgrund der lokalen Situation die Massnahmen zu verschärfen.

Das Amt für Wald beider Basel gab diese Verhaltensempfehlung am Donnerstag für den Kanton Baselland heraus. Die Hitzewelle und die damit verbundene anhaltende Trockenheit hätten die Gefahr von Waldbränden massiv erhöht, heisst es. Ein kleiner Feuerfunke könne schnell zum Risikofaktor werden.

