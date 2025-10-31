freundlich15°
Gekreuzigte Trump-Figur in der Basler Innenstadt ausgestellt

The artwork SAINT OR SINNER? by London artist Mason Storm is presented by Zug-based gallery Gleis 4 in the exhibition area of Kunstmeile Basel, in Basel, Switzerland, pictured on Friday, 31 October 20 ...
Zwei Wochen lang soll die Skulput in Basel ausgestellt bleiben.Bild: keystone

31.10.2025, 15:5231.10.2025, 15:52

In einer Basler Innenstadt-Passage ist eine Nachbildung von Donald Trump am Kreuz zu sehen. Die Galerie Gleis 4 wollte das Werk erst in ihrem Ausstellungsraum im Basler Bahnhof SBB zeigen, suchte dann aber aus Sicherheitsgründen einen separaten Standort.

epa12495368 The sculpture &#039;Saint ot Sinner&#039; by British artist Mason Storm, represented by &#039;Gleis4&#039; Gallery, is exhibited at Kunstmeile Basel, in Basel, Switzerland, 31 October 2025 ...
Das Werk trägt den Titel «Saint or Sinner». Bild: keystone

Die provokante Skulptur des britischen Künstlers Mason Storm mit dem Titel «Saint or Sinner» (Heiliger oder Sünder) stellt den amtierenden US-Präsidenten in einem orangen Häftlingsanzug dar. Er ist an einem weissen Kreuz festgeschnallt, das an eine Pritsche für Hinrichtungen mit der Giftspritze oder auch an die Kreuzigung eines Heiligen erinnert.

Ursprünglich wollte die Zuger Galerie das Werk in ihrer Dependance im Basler Bahnhof SBB zeigen. Die zu erwartenden grossen Menschenmengen und befürchteten Störungen stellten nach Auffassung der Galeristen ein zu grosses Sicherheitsrisiko dar. Nun hat sie mit dem Ausstellungsraum Basler Kunstmeile in einer Fussgängerpassage mitten in der Basler Innenstadt einen neuen Ort gefunden.

Dort wird die Skulptur ab Samstag für zwei Wochen zu sehen sein. (sda)

