Ab Sommer schenkt das Wallis Hotelgästen ein kostenloses ÖV-Ticket

Derborence Postauto.
Ab Sommer 2026 erhalten Hotelgäste im Wallis kostenlose An- und Rückreise. (Symbolbild) Bild: André Breutel/bus-bild.de

Im Wallis erhalten Hotelgäste ab Sommer kostenlose ÖV-Tickets

11.03.2026, 12:0911.03.2026, 12:09

Gratis-ÖV für Touristen: Ab Sommer 2026 erhalten im Wallis Gäste mit Wohnsitz in der Schweiz bei Hotelbuchungen ab zwei Nächten eine kostenlose An- und Rückreise.

Das sogenannte «Mobility Ticket» ist eine Zusammenarbeit zwischen Valais/Wallis Promotion, dem Walliser Hotelier-Verein, und der Alliance Swisspass, wie die Organisationen am Mittwoch mitteilten. Voraussetzung für das kostenlose Ticket ist eine Direktbuchung in einem der teilnehmenden Hotels.

Mit dem Angebot wollen die Initianten den nachhaltigen Tourismus stärken und auf veränderte Gästebedürfnisse reagieren. Das Projekt soll zudem Direktbuchungen fördern und die Gäste zu längeren Aufenthalten motivieren.

In einer ersten Phase handelt es sich um ein Pilotprojekt, das vom Innotour-Programm des Bundes unterstützt wird. Die Ergebnisse des Projekts werden von der Hochschule Luzern, der HES-SO Valais-Wallis und der Universität St. Gallen statistisch ausgewertet. Diese Analyse soll als Grundlage für mögliche Weiterentwicklungen oder eine Ausweitung der Initiative dienen. (nil/sda)

Rauszeit
Es geht schon lo-oos! Hier blühen die Kirschbäume bereits zauberhaft
