In Biel gab es ein leichtes Erdbeben wegen Sprengungen

In Biel hat am Mittwoch kurz die Erde gebebt. Bild: KEYSTONE

Wegen zwei Sprengungen hat die Erde bei Biel BE am Mittwochnachmittag leicht gebebt. Das Beben dürfte kaum spürbar gewesen sein, wie es beim Schweizerischen Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess.

Zunächst berichtete eine automatisierte Meldung von einem Beben bei Schangnau BE mit der Stärke von 3,0 auf der Richterskala. Eine manuelle Überprüfung habe aber ergeben, dass es sich um Sprengungen bei Biel handelte.

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5. (sda)