Norovirus in Reisecar bei Bern – 18 Personen im Spital

Jeder Entscheid betrifft auch dich – hier erfährst du das Wichtigste zum Leitzins

Leitzinsentscheide werden oft mit Spannung erwartet und medial begleitet. Kein Wunder, denn sie können einen riesigen Einfluss haben. Wie und warum, das erklären wir dir hier anhand der wichtigsten sechs Fragen.

Es ist kein Wunder, dass eine Änderung des Leitzinses jeweils prominent in den Medien verkündet und in der Wirtschaft breit diskutiert wird. Schliesslich wird jede Änderung einen Einfluss auf eine Reihe von Faktoren haben. Dazu gehören zum Beispiel Sparzinsen, Kredite, Mietzinsen, Hypotheken und Aktienpreise, aber auch die jeweilige Währung wie bei uns der Franken. All das führt am Ende dazu, dass sich auch Preise für Alltagsgüter verändern können.