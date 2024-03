Berner Lebensmittel-Kontrolle stellte doppelt so viele Anzeigen aus

Mit 6883 lag die Zahl der Betriebsinspektionen in Lebensmittelbetrieben (Restaurants, Käsereien, Bäckereien, Trinkwasserversorgungen und Landwirtschaftsbetriebe) im ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr (2022: 7010).

Bei Beanstandungen wurde die Behebung der Mängel angeordnet, bei gravierenden Mängeln erfolgte zudem eine Strafanzeige. Dies geschah in 274 Fällen und somit fast doppelt so oft wie im Vorjahr. (2022: 140 Anzeigen). Zehn Betriebe wurden geschlossen (2022: zwei Schliessungen).

In 206 inspizierten Betrieben wurden Mängel bei der Hygiene oder bei der Selbstkontrolle festgestellt, schreibt die Kontrollstelle in einer Mitteilung vom Donnerstag. Ebenso wies sie fehlende Kennzeichnungen, zu hohe Lagertemperaturen für vorgekochte Speisen oder unhygienisch zubereitete Lebensmittel nach.

9000 Lebensmittel- und Trinkwasserproben hat der Kanton Bern im Jahr 2023 untersucht. Von den knapp 7000 inspizierten Lebensmittelbetrieben wurden 274 angezeigt, wie das Kantonale Laboratorium schreibt. Das waren fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Als Hauptgrund vermutet es den Fachkräftemangel.

Ein Lastwagen ist in der Nacht auf Donnerstag auf der A2 zwischen Amsteg und Wassen UR in Vollbrand geraten. Die Autobahn war aufgrund der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte.

Ob es beim Fahrzeugbrand Verletzte gab, war nach 2 Uhr nachts nicht bekannt. Die Löscharbeiten seien noch im Gange, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.