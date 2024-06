Abu Ramadan kämpft vor Berner Obergericht gegen Ausweisung

Mehr «Schweiz»

Der frühere Bieler Laienprediger Abu Ramadan kämpft seit Mittwoch vor dem Berner Obergericht gegen seine Ausweisung. Er möchte auch in Zukunft in der Schweiz leben, sagte er zum Auftakt der Berufungsverhandlung.

Das Berner Obergericht. Bild: KEYSTONE

Würde er des Landes verwiesen, würde er irgendwohin gehen. Eine Rückkehr in sein Heimatland Libyen komme aber nicht in Frage. Dort könne er nicht in Sicherheit leben, so Abu Ramadan. Für die Schweiz empfinde er grossen Respekt und Dankbarkeit. Dieses Land habe ihn 1998 auf der Flucht vor dem libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi aufgenommen. Der Grossteil seiner Familie lebe in der Schweiz, und er habe hier viele Freunde.

Betrug und Rassendiskrimimierung

Der 70-Jährige steht vor Obergericht, weil er die erstinstanzliche Verurteilung wegen Betrugs und Rassendiskriminierung angefochten hat. Das Regionalgericht in Biel hatte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt und eine Landesverweisung von sechs Jahren ausgesprochen.

Laut Regionalgericht hatte er unrechtmässig Sozialhilfe bezogen, weil er Einkünfte aus Pilgerreisen verschwiegen habe. Zudem habe er in einer Bieler Moschee zu Hass auf Andersgläubige aufgerufen. Der Fall war im Sommer 2017 durch einen Bericht in der Sendung „Rundschau“ des Schweizer Fernsehens bekannt geworden.

Pilgerreisen organisiert

Abu Ramadan wies die Vorwürfe am Mittwoch erneut zurück. Im Rahmen seiner freiwilligen Tätigkeit in der Moschee habe es zwar Geldflüsse zwischen Pilgern, ihm und den Reiseorganisatoren gegeben. Dabei sei aber alles mit rechten Dingen zugegangen. Er selber habe finanziell nicht profitiert.

Auch den Vorwurf der Rassendiskriminierung liess er nicht gelten. Die fragliche Predigt habe sich um Korruption gedreht. Er habe lediglich die Korrupten unter den Juden und den Angehörigen anderer Religionen angeprangert.

Abu Ramadan hat als Laie nach eigenen Angaben über 300 Predigten gehalten. Heute gehe er nur noch zum Beten in die Moschee.

Zusammenbruch nach Flut

Eine Verhandlung am Obergericht war schon im vergangenen November geplant gewesen. Der Termin platzte, weil Abu Ramadan nach den schweren Überschwemmungen in Libyen einen psychischen Zusammenbruch geltend gemacht hatte.

In der Vergangenheit ist Abu Ramadan regelmässig nach Libyen gereist, zuletzt laut seinen Angaben nach der Flutkatastrophe von 2023. Nur mit grossen Schwierigkeiten habe er das Land danach wieder verlassen können.

Das Urteil des Obergerichts wird am Freitag erwartet. (saw/sda)